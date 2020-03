Con el cierre global por 30 días, las cancelaciones de crucero fueron más numerosas que lo previsto. ¡Se cancelaron todos los viajes durante este período! Por eso, si iba a viajar en este mes o las primeras semanas de abril, siga estas recomendaciones:

- Deberá haber recibido directamente de la líneas de crucero o de su agente de viaje, notificación de un crédito equivalente al 100 al 125% de lo pagado. Dependiendo de la línea de crucero, le indicarán hasta cuándo estará vigente ese crédito (en algunos tiene más de un año para usarlo), y si incluye o no lo pagado por concepto de propinas y de impuestos (ese pago será reembolsado también).

- Aunque al inicio de la crisis no se estaba devolviendo dinero, solo ofreciendo créditos, ahora, y nuevamente dependiendo de la línea de cruceros, le podrían devolver lo invertido. Para quienes desean eso y no el crédito, deberán notificarlo y seguir las instrucciones que le darán; no es automático.

- Si compró con agencia de viajes local, ese es su primer punto de contacto. Todos han seguido operando de manera remota durante el toque de queda, algunos han puesto números de teléfono adicionales y han publicado sus correos electrónicos para comunicarse. Si reservó con alguno de ellos, comuníquese con ellos primero, y no trate de llamar directamente a las líneas de crucero, que tienen sus líneas telefónicas muy congestionadas y en caso de lograr comunicarse, le referirán de todas maneras a su agente.

- Si compró independiente, también deberá recibir notificación de la línea de cruceros o del lugar donde compró. Siga esas instrucciones, y no se desespere. El proceso de respuestas en algunos casos es lento y podría estar horas en el teléfono, pero la idea es que nadie pierda su inversión. De todas maneras, se recomienda que guarde evidencia, como captura de pantalla (“screenshots”), registro de llamadas o correos electrónicos con las gestiones que ha hecho.

Si va a viajar este verano