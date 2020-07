Cuando Iberia anunció la reapertura de sus vuelos directos ida y vuelta San Juan-Madrid, España, fueron muchos los que empezaron a hacer sus planes de viajes. La ruta directa de la aerolínea insignia de España siempre ha tenido muy buena acogida entre los viajeros locales, no solo de turistas que van a disfrutar de los atractivos de ese país y otros de Europa, sino también entre muchos ciudadanos españoles que van a ver a sus familiares o que viajan en gestiones de negocios.

Los vuelos estaban supuestos a reiniciar en agosto con dos semanales desde San Juan a Madrid, y dos de vuelta desde la capital española. Habrían otros con conexión en algunas ciudades de Estados Unidos. Pero la Unión Europea (UE) prohibió la entrada a ciudadanos de Estados Unidos, aunque desde hoy 1ro. de julio, se empezaron a reanudar los vuelos a varios destinos de ese continente. La UE ha dicho que Estados Unidos es parte de la lista de países en los que la pandemia del coronavirus no está controlada, por lo que está incluido en la prohibición, y el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene su recomendación de no viajar a destinos internacionales para sus ciudadanos.

Con ese panorama, se da al traste con los planes de viajes que tenían los viajeros para otoño, esperando que ya la pandemia diera tregua y se pudiera empezar a viajar.

Pero la medida, de acuerdo con Ángel Alverio, presidente de la Sociedad Americana de Asesores de Viajes, Capítulo de Puerto Rico (ASTA, en inglés), podría ser también una respuesta a la prohibición a la entrada de europeos que hizo Estados Unidos cuando empezó la pandemia y lo catalogó como algo que puede ser un juego de fuerza. “La eliminación de cualquier vuelo desde Puerto Rico es una mala noticia, pero esto lo veo a corto plazo, ahora hay un aumento desmedido de casos y la situación se salió de control, pero esto se controlará y los vuelos empezarán nuevamente”, explica Alverio.

De hecho, el comunicado oficial de la Unión Europea establece que la lista de países recomendados para admitir a sus ciudadanos, será revisada con regularidad, dependiendo de la evolución del coronavirus.

Alverio destacó que la medida mayormente afectará a viajeros de negocios y quienes vayan a visitar familiares, porque el otoño no es una temporada alta. Pero considera preocupante que sean precisamente los vuelos de Iberia los más afectados, ya que desde aquí son los más populares. “Otras líneas han ido y venido, pero Iberia ha tenido una presencia consistente aquí”, dijo, al añadir que no debe ser motivo de preocupación para los pasajeros el haber pagado ya sus boletos, porque Iberia es una empresa sólida y deberán recibir su reembolso.

Por otro lado, considera que esto volcará la estrategia turística a destinos nacionales. “Eso sucedió cuando la crisis del 9/11 y hasta los cruceros se enfocaron en el mercado estadounidense, que tiene muchos atractivos para el visitante del mismo país. De esa manera, se cierran fronteras, pero el turismo se queda en Estados Unidos”.

Manuel Franceschini, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Agentes de Viajes, destacó también que no son muchos los viajeros afectados porque la tendencia era a esperar que se estabilizaran tanto los vuelos como los destinos, principalmente Europa, antes de reservar.

“Pero los que ya tenían pasaje comprado, no tendrán problemas en recibir sus reembolsos, porque las líneas aéreas son muchísimo más flexibles a raíz de esta pandemia. Otorgan créditos para quienes lo prefieren, con un período extendido para usarlos, pero quien solicite su dinero, deberá recibirlo”, dijo el también propietario de Travel Plus, en Ponce. Franceschini añadió que sin embargo es notorio el aumento considerable de viajes para destinos de Estados Unidos, como Orlando, Florida, donde hay al menos 13 vuelos diarios con una capacidad de 1,625 asientos. “Si las aerolíneas los tienen disponibles es porque hay demanda”, explicó.

Por su parte para Daphne Barbeito, portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico, esto reafirma el daño intenso que está sufriendo la industria turística. “Con tantas medidas impuestas por el gobierno local de Puerto Rico para limitar al viajero que llega, y la evolución del tema de la pandemia, que ha llevado a la prohibición para los viajeros nuestros que quieran viajar a Europa, nos lleva a ver el año 2020 como uno de pérdida total para nuestra industria”, dijo la también propietaria de Cruceros To Go. Para Barbeito, no hay duda de que el mundo del turismo se recuperará y que los viajeros volverán a planificar sus vacaciones, pero que la mayoría esperará sentirse seguros, y evitará tener que seguir con los cambios de última hora.