A la cámara, batería extra y artículos personales que van en la mochila, ahora para ir a los parques de Orlando hay varios accesorios que no deben faltar: una mascarilla para cubrir el rostro y algunos visitantes incluyen desinfectante de manos y su par de guantes desechables. Ya casi todos los amantes de los parques tienen estas instrucciones integradas a sus planes de viaje y fueron equipados esta mañana cuando reabrió al público general el complejo de Universal Orlando Resort.

La foto obligada con la mascarilla frente al símbolo de UNIVERSAL. (Suministrada/ Universal Orlando Resort)

Sus tres parques, Universal Studios, Islands of Adventure y Volcano Bay tuvieron una especie de ensayo desde el lunes 1 de junio, cuando reabrieron para sus empleados y desde el día 3 de junio, para quienes tienen pases anuales.

Toma de temperatura al entrar. (Gregorio Mayí/Especial GFR Media)

Hoy se repitió lo que habíamos visto durante la visita previa en la semana. Todo el mundo con su mascarilla (no hay opción, es obligatoria y tienen a la venta para quienes no la llevan), un proceso rápido de fila para tomar la temperatura (si tiene 100.4 F o más no podrá entrar), y extremas medidas de higiene y desinfección, visible por todo CityWalk, su distrito de entretenimiento y alrededor de todos los parques.

En todo el parque hay limpieza contínua. (Suministrada/Universal Orlando Resort)

Los empleados abundan en todas las áreas para recordarle a quienes lo olvidan la importancia del distanciamiento social, pero hay marcas en todo el complejo que se encargan de que usted lo vea. Igualmente en las filas de las atracciones y dentro de ellas hay asientos vacíos para evitar la cercanía y en un mismo carrito de una atracción solo va un grupo de conocidos, personas desconocidas no van juntas.

Encuentro con los Transformers. (Suministrada/Universal Orlando Resort)

Para minimizar el tiempo de esperar y evitar la cercanía entre visitantes, podrá hacer fila virtual para muchas de las atracciones, incluso para las que no había ese tipo de fila antes de la pandemia, aunque se pueden agotar temprano los espacios disponibles. Hoy había entre otras, para las populares Hollywood Rip Ride Rockit y Revenge of the Mummy, montañas rusas de Universal Studios y para Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, de Islands of Adventure. Pero las atracciones donde hay filas virtuales pueden cambiar, por lo tanto lo mejor es revisar el app oficial de Universal al llegar al parque; entrar temprano es la mejor recomendación.

Distanciamiento social en Hollywood Rip Ride Rockit. (Suministrada/Universal Orlando Resort)

También el app sirve para ordenar comida para llevar en los restaurantes e incluso para ordenar si quiere comer allí mismo. La mayoría de los restaurantes están abiertos, y en todos se dejan mesas vacías y hay marcas de distanciamiento social en el piso. Igual sucede en las tiendas, con letreros que indican área de entrada y de salida específica para evitar aglomeración.

Abundancia de estaciones de desinfectantes. (Suministrada/Universal Orlando Resort)

Atracciones abiertas

La mayoría de atracciones están funcionando, aunque no se hacen desfiles ni espectáculos nocturnos. Pero podrá ver los personajes y tomarse fotos con ellos, manteniendo la distancia. Cuando le toque su turno, podría hasta rápidamente podría quitarse la mascarilla, en una de las escasas ocasiones en que podrá hacerlo (las otras son durante la comida, en las atracciones acuáticas o en los u-Rest, lugares precisamente para tomar un descanso de ellas).

Fila en Skull Island Reign of Kong. (Suministtada/Universal Orlando Resort)

La regla de las mascarillas faciales es uno de los puntos más conflictivos para los visitantes, pero esto será norma en casi todos los parques. Además de Universal, SeaWorld (que abre el 11 de junio) y Walt Disney World (que abre a partir del 11 de julio) lo requerirán. Aunque hay preocupación por el calor extenuante de la Florida se espera que con esa medida se logre evitar la propagación del virus en lugares masivos como los parques temáticos.

La atracción The Bourne Stuntacular no se ha podido estrenar debido a la pandemia. (Gregorio Mayí/ Especial para GFR Media)

Estas son requeridas incluso para las montañas rusas, así que una de las escenas que seguramente pasará a la historia de los parques temáticos es ver las personas agarrados fuertemente de sus carritos, pero con la emoción cubierta por su mascarilla.

También están abiertos los hoteles

El 2 de junio reabrieron casi todos los hoteles de Universal Orlando Resort, que son operados por Loews Hotels & Co, y aunque la ocupación ha sido mínima la primera semana como era esperado, los visitantes han mostrado a través de sus posts en medios sociales la satisfacción por el orden y la extrema limpieza que han encontrado. Sus facilidades, incluyendo piscinas están abiertas y las medidas impuestas son similares a la de los parques, incluyendo toma de temperatura al llegar y uso de mascarillas en áreas públicas. Los huéspedes pueden entrar temprano a los parques y dependiendo de donde se hospedan, pueden tener Express Pass gratis, el boleto de pase rápido para las atracciones.

Distanciamiento social en restaurantes. (Suministrada/Universal Orlando Resort)