El primer amor nunca se olvida, y para muchos el pequeño pero grande en talento Mario, representa precisamente eso, porque fue el abre puertas para entrar a un mundo del que una vez dentro no se puede ni salir, ni olvidar. Aunque la compañía Nintendo tuvo sus orígenes en Kyoto, Japón, y fue fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi, la empresa pasó a ser de una pequeña y productora de juegos de cartas a una de las más famosas en el mundo de juegos electrónicos. Esto gracias al “nacimiento” de Mario, un personaje ficticio que revolucionó la industria de juegos cuando fue creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto, y apareció por primera vez en el juego de Donkey Kong, en 1981.

Ahora Mario, sus aliados y quizás sus enemigos, están cada vez más cerca de nosotros y en solo tres años parece que podremos hasta ser parte de su mundo. Uno que ahora está lejos, en Japón, pero que llegará a Universal Orlando Resort en Orlando. Los rumores llevan años en los medios especializados en los parques temáticos con una que otra alusión, casi “sin querer”, de Universal y desataron la pasión de millones de fieles seguidores alrededor del mundo, sin que la empresa lo haya confirmado. Sin embargo, el estreno de Super Nintendo World, este verano, en Osaka Japón, y el anuncio en Orlando de la construcción de Epic Universe, un nuevo parque temático, alimentaron las esperanzas, que ya fueron confirmadas en una llamada de Comcast, a sus accionistas. La empresa matriz dueña de NBCUniversal dijo lo que muchos anhelaban escuchar: Universal Orlando tendrá un Super Nintendo World y llegará en el 2023.

Mario ha sido tan popular, que pasados muchos años y mucha nueva tecnología, sigue siendo referencia y muchas veces favorito de abuelos, padres e hijos. Ser parte de ese mundo que solo se había visto en la pantalla de juegos podría ser hasta hace unos años solo parte de la mente creativa de los fans, pero con el “mundo” creado en Japón, ya es un sueño hecho realidad gracias a Universal Studios. El parque no solo hizo un mundo temático, sino que logró que los visitantes fueran parte de ese mundo que hasta ahora era solo fantasía.

Desde que Mario fue creado ha sido figura principal en más de 200 juegos de la empresa, cuyos sistemas de juego han evolucionado para competir de tú a tú con los más nóveles para tener la tecnología más avanzada. Sus aliados Luigi, Todd, Yoshi y las princesas Peach y Daisy, entre otras, también se han convertido en figuras favoritas que parecen, como Mario, no envejecer. Para muchos, siguen de moda como el primer día.

Aunque Universal Orlando Resort no ha dado información concreta al respecto, se espera que el de Orlando, que estará en el parque nuevo de Epic Universe, tenga varios o todos los elementos del de Japón. Cuando la empresa anunció la alianza con Nintendo, en el 2016, destacó que serían mundos muy inmersivos y que los visitantes se mezclarán con los heroes y villanos como si estuvieran en uno de los juegos de Nintendo. Además usarán un “Power Up Band”, un brazalete donde irán registrando sus puntuaciones de los juegos y un app diseñado especialmente para el juego que podrán descargar en sus teléfonos.