En la más reciente entrega de premios de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) fueron galardonados dos clientes de FirstBank.

A la izquierda, el ingeniero Israel Álvarez, propietario de Multi Air Services, e lldefonso Rodríguez, vicepresidente de Pequeños Negocios de FirstBank. (Suministrada)

El ingeniero Carlos E. Bonilla Colón, presidente de DUI, Inc., recibió el máximo galardón con el premio Small Business Person of The Year. Mientras que el ingeniero Israel Álvarez, de Multi Air Services, se alzó con el premio 8(a) Graduate Firm of the Year, incluyendo el premio Dwight D. Einsenhower a la excelencia. Mientras, FirstBank recibió el premio Bronze Lender of the Year para el mercado de Puerto Rico debido a su alto volumen de préstamos garantizados para el año fiscal 2022.

Lillian Díaz, vicepresidenta ejecutiva de Grupo de Negocios de FirstBank, expresó que “tenemos un gran compromiso con nuestros clientes, apoyándolos desde sus inicios en su crecimiento. Tanto el ingeniero Carlos E. Bonilla Colón, presidente de DUC, Inc., como el ingeniero Israel Álvarez, son ejemplo de lo que se requiere para lograr éxitos emprendiendo en negocios locales. Sobre todo, porque diariamente se esmeran en ser empresarios dedicados a crecer en la comunidad que atienden. Agradecemos el reconocimiento otorgado a FirstBank y a sus clientes de parte de SBA y nos reiteramos comprometidos con el desarrollo de todo aquel empresario que desee crecer y apoyar al progreso de Puerto Rico”.

Ailyn Santiago, oficial de relación comercial de FirstBank; Ildefonso Rodríguez, vicepresidente de Pequeños Negocios de FirstBank; Josué Rivera, director de distrito de Puerto Rico e Islas Vírgenes de SBA; Ing. Carlos Bonilla, de DUI Inc.; Jorge Guzmán, vicepresidente de Business Banking de FirstBank; Ricardo Martínez, subdirector de la oficina de distrito de SBA; y Eric Soto, oficial de crédito de FirstBank. (Suministrada)

FirstBank provee financiamientos a pequeños y medianos negocios, y garantías de SBA bajo los programas 7-A, SBA Express y SBA–504. FirstBank es un banco con delegación autorizada (Preferred Lender) de SBA, por lo que las aprobaciones para préstamos con garantía federal son tramitadas por el propio banco de manera ágil y eficiente.