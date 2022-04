En muchas ocasiones, nos preocupamos por la situación actual de país y de cuál será nuestro futuro profesional. De sobra sabemos que, a mayor educación, mayores posibilidades de lograr esas metas trazadas. De ahí que empecemos por reconocer que comenzar estudios es siempre una excelente oportunidad para prepararnos mejor ante los tiempos por venir. Las opciones son muchas, lo importante es analizar aquellas que estén en sintonía con las necesidades y las deseabilidades de cada quien, y lo que mejor se ajuste a las posibilidades de empleo disponible o que soñamos con preprararnos para lograr nuestro propio negocio.

NUC University cuenta con más de 100 programas académicos que incluyen 19 programas de grado asociado, 31 programas de bachillerato, trece programas de maestría, varios posgrados especializados y tiene en desarrollo los primeros programas de doctorado. En el área técnica, ofrece 41 programas cortos. Estos se ofrecen en las escuelas de Enfermería, Salud, Negocios, Tecnología y Justicia Criminal. Cuenta con 15 recintos, nueve de ellos en Florida; trece centros con programas técnicos, la mayor división online en Puerto Rico y una división de educación continua.

Todos los programas de NUC Unviersity están acreditados y cuentan con profesores de excelencia. Además, te capacitan para emprender tu propio negocio. Como parte del currículo académico, tomarás cursos de empresarismo que te ayudarán a desarrollar tu plan de negocio.

Una de las ventajas que ofrece NUC University es su División de Educación a Distancia (NUC- División Online) donde el estudiante disfruta de los mismos servicios estudiantiles que aquellos de la modalidad presencial, pero puede contar con la flexibilidad de horario para cumplir con sus otras responsabilidades. Uno de los beneficios que obtiene el estudiante es tomar los cursos en la plataforma de Canvas, utilizada para ofrecer los cursos a distancia, fácil de usar y donde puede estar en comunicación constante con sus profesores, así cómo entregar tareas y participar de sus clases.

La División de Educación a Distancia (NUC—División Online) tiene la responsabilidad de administrar las tecnologías educativas y su apoyo para los usuarios, admisiones, diseño instruccional y planificación estratégica. Esta división, a través de sus coordinadores, colabora con servicios estudiantiles y académicos para asistir a los estudiantes que están matriculados en los cursos en línea.

Las personas interesadas en matricularse pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar, llamando al 787-331-9500. También pueden solicitar información a través de online.nuc.edu.

NUC University es una institución autorizada por la Junta de Instituciones Post Secundarias (JIP) mediante las certificaciones 2019-161, 2017-384 y de la 2017 a la 390. NUC University y su división técnica está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education. Los programas asociados y de bachillerato de enfermería de NUC University están acreditados por la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN). La institución educativa cuenta con recintos en Puerto Rico y Estados Unidos. Además, cuentan con sus divisiones de Educación en línea y Educación Continua. Su oferta va desde diplomas, grados asociados y bachilleratos hasta maestrías en modalidad presencial, híbrida y online.