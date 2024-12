Alex Bué se convierte en subdirector de Medios de Arteaga & Arteaga

Sin embargo, a pesar del dominio demostrado a través de su laureada ejecutoria, Bué Rivera no fue uno de esos jóvenes que se enamoró de la publicidad en su adolescencia, sino que aprendió del campo cuando entró a la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan.

“Cuando me gradué de high school, yo no sabía qué quería estudiar. Entonces, estaba lo clásico: doctor, ingeniero y abogado, que era lo que todo el mundo quería que uno estudiara”, recordó el retoño de Maricarmen Rivera y Nelson Bué.

“De repente, yo quería un cambio drástico en mi vida y escogí algo de lo que yo no sabía nada. Yo no sabía qué era la publicidad en mi primer día de universidad. Tan pronto tomé la primera clase de concentración, dije: ‘Esto me gusta’, y por ahí seguí”, relató el ejecutivo, quien tiene un hermano menor que es piloto.