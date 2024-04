Aliarse: una nueva manera de emprender

Sin embargo, los autores del informe apuntan que: “El porcentaje de esfuerzos para iniciar nuevos negocios que no alcanzan la siguiente fase es muy alto”.

¿Para qué ser parte de una alianza estratégica?

Antes de establecer cualquier alianza, hay que tomar en cuenta las externalidades, que el experto definió como los efectos positivos y negativos que provoca una acción que no puedes controlar. Prácticas empresariales, propiedad intelectual e imagen y marca son aspectos a los que se debe prestar atención siempre que establezcas acuerdos.

“Me gusta experimentar antes, aunque no siempre se puede”, expresó el decano. “Ensayar las actividades dentro de la alianza, con prototipos y [programas] pilotos, es una manera muy honesta para definir si en efecto vale la pena formalizarla”.

Ciertamente, el alcance de las alianzas estratégicas no siempre reside en un valor monetario específico. Es el caso del trabajo cultural y artístico, como lo muestra el censo realizado por el Centro de Economía Creativa, publicado a finales de 2022 y en el que se identificaron 3,242 personas que trabajan en el sector.

En el censo cultural, se estimó el valor del trabajo no remunerado llevado a cabo por los trabajadores de la cultura. “La proporción de personas que hizo trabajo no remunerado se mantuvo relativamente igual desde 2014, cuando representaba 64.6 %. Ahora en 2022 esa cantidad fue de 65.4 %”, declara el informe. Y añade que: “En promedio, las personas afirman que el trabajo no remunerado, en promedio, tiene un valor de $7,978 con una mediana de $3,000. Cuando se estima el valor del trabajo remunerado como parte de sus ingresos total, se estima que representa un 20.4 %. Esto significa que si este trabajo hubiese tenido un equivalente monetario, los/as artistas generarían ese total adicional a sus ingresos actuales”.