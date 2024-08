Robusto el calendario de actividades del Capítulo de Mujeres de la Asociación de Industriales de Puerto Rico

En el transcurso de este año 2024, el Capítulo de Mujeres ha logrado implementar iniciativas no tradicionales en las que tanto el crecimiento personal como el autocuidado son ejes, al momento de velar por la salud física, pero sobre todo mental de las mujeres empresarias. De la misma forma, su enfoque hacia la educación ha probado ser una de las áreas en donde el capítulo logra destacar su labor de responsabilidad social empresarial. Del mismo modo, al establecer una membresía estudiantil dentro de la asociación, no solo forja a las futuras profesionales, sino que también les abren brechas para que logren sus metas, convirtiendo sus sueños en carreras productivas.

17 de agosto de 2024

4K Power Walk: Camina para un futuro más saludable. Separa la fecha y únete al 4K por el Viejo San Juan (desde el estacionamiento del Escambrón al Castillo San Cristóbal), de 6:00 a 9:00 a.m. Registro: socios $20, no socios $30

26 de agosto de 2024

14 de septiembre de 2024

“Discovering your Inner Goddess”: Este evento tipo “team building”, se llevará a cabo en la Finca Torres Vega, en Arecibo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Costo: socios $60 + IVU, no socios $85 + IVU. Incluye charla motivacional, caminata educativa y actividad de “team building” facilitada por la licenciada Amanda Sánchez. El cupo es limitado a 40 participantes e incluye comida.