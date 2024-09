Así, surgió el primer torneo de golf exclusivo para mujeres, presentado por Supermercados Selectos, el pasado 17 de mayo, en el que las jugadoras fueron más de 120 mujeres líderes en la industria alimentaria. El encuentro se llevó a cabo en Río Bayamón Golf Course y, durante la actividad, se reconocieron a tres adolescentes que comienzan en el golf y se les otorgó $300 a cada una.

De la misma forma, la presidenta de Hill Brothers, Brenda Massanet, comentó que “este torneo nos dio visibilidad en una industria que tradicionalmente ha sido liderada por hombres. Ver a tantas mujeres juntas y apoyándose nos da fortaleza para seguir luchando por brillar. Honestamente, no sabía que habíamos tantas y fue impresionante ver un grupo tan grande de mujeres”.

“Estoy en el lugar que estoy porque Dios me permitió hacerlo”, expresó Rodríguez. “Mi estilo de liderazgo es empático, reconociendo el valor que tiene la persona que es parte del equipo de trabajo”, afirmó.

En el caso de la manejadora de cuentas claves de V. Suárez & Co., Charisse Rodríguez, la experiencia de participar en el torneo fue muy significativa. “Como golfista aficionada, reconozco que este deporte promueve el ambiente para establecer contactos y ampliar las conexiones profesionales, pero, la mayoría, por no decir todos los eventos de golf, son tradicionalmente predominados por hombres. Me siento orgullosa porque, desde el inicio, nos llenamos de optimismo ante el escepticismo, porque demostramos el poder de la colaboración y de la camaradería, a pesar de pertenecer a diferentes empresas que compiten entre sí. Y porque, juntas y empoderadas, forjamos el inicio de un camino para que el entorno y las oportunidades para las mujeres profesionales sigan evolucionando”, aseveró.