EDP University obtuvo la aprobación de una subvención federal por un período de cinco años bajo el programa Promoting Post-baccalaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA). El proyecto titulado: Improving Graduate Opportunities through Distance Learning and Financial Literacy amplía las oportunidades educativas a estudiantes de nivel graduado con incentivos de becas (hasta un máximo de $6,000 por año académico).

El Centro de Estudios Graduados del Recinto de Hato Rey está ofreciendo apoyo a los estudiantes graduados tanto de Hato Rey y San Sebastián a través de la distancia. Los servicios que se ofrecen son y no se limitan a: preparar y exponer sus trabajos de investigación en diversos foros, apoyo con equipo tecnológico a todo aquel que lo necesite, apoyo con materiales para la preparación de trabajos, investigaciones y tesis; así como la asistencia a seminarios, talleres, mentoría, tutorías e instrucción en literacia financiera. Apoyo con asesorías académicas y cualquier otro servicio para que su experiencia como estudiante graduado sea agradable.

EDP University ofrece las siguientes maestrías: Sistemas de Información, Sistemas de Información con especialidad en Seguridad de Información e Investigación de Fraude Digital (disponible 100 % online), Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica, Ciencias Naturopáticas (única en Puerto Rico), Ciencias de Enfermería con especialidad en Emergencia/Trauma y otra especialidad en Cuidado Agudo/Crítico.

Los cursos que inician en agosto se ofrecerán en la plataforma LMS-Canvas y los cursos que puedan impartirse por métodos alternos velando el rigor académico se ofrecerán a distancia. De esta manera los cursos que requieran realizar laboratorios presenciales los estudiantes tengan disponible los laboratorios e instalaciones únicamente para ellos.

En EDP University la seguridad de sus estudiantes es primordial, es por ello se han tomado estas determinaciones. Para información, llama al 787-765-3560 ext. 1470, 1473, 1474 o accede a www.edpuniversity.edu o través de las redes sociales: EDP University.