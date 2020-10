EDP University promueve el acceso a la educación superior y se ha distinguido por ofrecer maestrías únicas en Puerto Rico y el Caribe.

A través de la aprobación de una subvención federal bajo el programa Promoting Post-baccalaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA), el proyecto titulado: Improving Graduate Opportunities through Distance Learning and Financial Literacy, amplía las oportunidades educativas a estudiantes de nivel graduado en los Recintos de Hato Rey y San Sebastián, con incentivos de becas (hasta un máximo de $6,000 por año académico), préstamos de equipo e instalaciones para ayudar al estudiante en la consecución de su meta académica.

El Centro de Estudios Graduados ubicado en el Recinto de Hato Rey es un espacio exclusivo que ofrece servicios de apoyo para los estudiantes graduados de EDP University. Ante los retos de la pandemia ha continuado ofreciendo los servicios de manera remota. Apoya a los estudiantes en la preparación y presentación de sus trabajos de investigación en diversos foros. Con equipo tecnológico de vanguardia, este espacio único para estudiantes de maestría ofrece materiales para la preparación de trabajos, investigaciones y tesis, así como la asistencia a seminarios, talleres, mentoría, tutorías e instrucción en literacia financiera.

“Mi experiencia como estudiante becada del Promoting Postbaccalaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA) ha sido sumamente enriquecedora llena de retos y muchos conocimientos que he ido adquiriendo durante este maravilloso proceso de aprendizaje. Me siento muy agradecida con el apoyo total que me brinda el Centro de Estudios Graduados, la beca PPOHA y los profesores”, dijo Cyd Marie Morales Orengo, estudiante de Ciencias de Enfermería con especialidad en Emergencia/Trauma— Rol en Administración del Recinto de San Sebastián.

“La beca de PPOHA ha sido lo mejor que me ha podido ocurrir. Por la parte económica me ayudó significativamente con el pago de la matrícula. El beneficio del Centro de Estudios Graduados es sorprendente. El equipo está muy enfocado en atendernos y ayudarnos. Este importante gesto no solo me hace más diestro al tomar las clases, sino que también me hace crecer profesional y personalmente”, expresó Jovanny Elicier Vélez, estudiante de Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica del Recinto de Hato Rey.

