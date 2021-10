Uno de los principales indicadores de la calidad de cualquier institución de educación superior, sobre todo a nivel de posgraduado y para el caso de Puerto Rico, es si tiene acreditación o cuenta con la autorización para ofrecer estudios universitarios, por medio de organismos o agencias acreditadoras reconocidas.

En el 1944, la Universidad Interamericana de Puerto Rico fue la primera institución de educación superior en ser acreditada por la Middle States Asociación of Colleges and Schools, fuera de los Estados Unidos continentales. Once unidades académicas integran el sistema: nueve recintos y dos escuelas profesionales: la Facultad de Derecho, que además está acreditada por Council of the Section of Legal Education and Admissions to the Bar of the American Bar Associationy y la Escuela de Optometría, acreditada también por Accreditation Council on Optometric Education. Estas unidades académicas están autorizadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico y acreditadas por la Middle States para ofrecer estudios universitarios del nivel subgraduado, graduado y profesional, según sea el caso. Asimismo, la Universidad está comprometida con la acreditación profesional de sus programas académicos. Es por ello, que algunas unidades académicas tienen programas acreditados por diversas organizaciones.

Para aquellas personas interesadas en continuar estudios posgraduados, la Universidad Interamericana de Puerto Rico ofrece una gran variedad de maestrías y doctorados. Más de 80 maestrías, más de 20 de estas, a distancia y más de 20 doctorados, incluyendo algunos totalmente a distancia. Hay maestrías completamente a distancia en Administración de Empresas, Administración Internacional de Empresas, Computación Educativa, Docencia Universitaria, Ciencias de Computadoras, Redes y Seguridad; y Educación en Currículo y Enseñanza, un doctorado en Educación en Liderazgo e Instrucción en la Educación a Distancia, uno en Second Language Research y un certificado profesional en Desarrollo Empresarial, entre otros. Además, la Escuela de Optometría y la Facultad de Derecho, instituciones para estudiantes graduados, ofrecen la alternativa de obtener carreras profesionales de vanguardia y prestigio.

La INTER ofrece clases presenciales, clases virtuales con salones virtuales o una combinación de ambas y clases 100% online, siguiendo la Orden Ejecutiva que esté vigente en el momento.

Continúa tus estudios graduados en la Universidad Interamericana. Accede a www.inter.edu y dale clic al web banner que te lleva al Centro de Apoyo Académico y Estudiantil en Línea (CAAEL). Navega en este enlace para aclarar dudas y preguntas actuales, para llevar a cabo procesos de admisión, matrícula, transcripciones de crédito, bajas, traslados y orientación en general, todo en un mismo lugar. CAAEL permite tener a la mano, todos los recursos y las herramientas necesarias para realizar gestiones en línea exitosamente. También puedes visitar presencialmente el recinto de tu preferencia. La INTER te exhorta a que te vacunes contra el COVID-19 en sus centros de vacunación. También puedes llamar al 787-754-7597, para más información. Síguenos en las redes sociales: facebook/interocs y twitter/interpuertorico, instagram/interpuertorico.