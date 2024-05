Consejos para la transición a la vida universitaria

No obstante, antes de iniciar la nueva ruta académica, es imprescindible conocer algunos aspectos que definirán la transición “de la escuela a la universidad”, con el objetivo de adaptarse a un entorno totalmente distinto al acostumbrado en los años escolares.

Según las estadísticas del National Student Clearinghouse, “alrededor de un tercio de los estudiantes de nuevo ingreso no logra completar su educación universitaria”.

“Sin embargo, pueden transformar la experiencia en los mejores años de su vida. Mis consejos estarán dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso y orientados a que puedan alcanzar su grado académico con éxito, manteniendo un equilibrio que permita, no solamente cumplir las metas académicas, sino también disfrutar y aprovechar al máximo la experiencia universitaria”, apuntó.

¿Cuáles son sus mejores 10 consejos para los estudiantes que se gradúan de escuela superior?

2. Adaptación a la autonomía universitaria: “Que los estudiantes entiendan que la universidad no es una extensión de la escuela superior. En la universidad, la preparación y la organización son esenciales. No pueden dejar los estudios para lo último. No pueden acumular dudas y estudiar la noche antes del examen”.