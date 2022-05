Nota de la editora: Los estudiantes del país tienen mucho que aportar y hoy, Suplementos y A+ Education and Consulting Solutions se unen para presentarte una serie de columnas escritas por jóvenes para jóvenes en todos nuestros suplementos educativos del 2022.

Este último año escolar solo se podría describir con una palabra: único. A pesar de que no he gozado de mis años de escuela superior de una manera normal, definitivamente, han estado llenos de mucho aprendizaje y disfrute. Junto con eso, fue acompañada la frustración y la incertidumbre de los tiempos que actualmente vivimos. Ser estudiante durante la pandemia nos ha preparado para afrontar y acoplarnos a distintas situaciones. A la vez, haciéndonos difícil las cosas esenciales dentro de nuestro desarrollo.

Este año, en mi caso, hubo un poco de todo y quisiera compartir algunos consejos que, dentro de las adversidades, me ayudaron a mantenerme enfocada.

El consejo más importante que le podría dar a cualquier persona es mantenerse positiva. Sí, sé que puede sonar un poco cursi, pero, la realidad es que si uno se concentra en las cosas negativas que están pasando en el momento no se podrán sobrepasar las adversidades y seguir hacia delante.

Poco a poco, a esas cosas se les disminuirá la importancia y les podrás sacar una enseñanza. En un momento dado, esto va a ser difícil. pero. poco a poco, con el pasar del tiempo, será algo que te ayudará a crecer como persona.

Aunque te frustres, mantente tranquilo. Las cosas pasan por algo y, si en ese momento, no se te da, no te rindas, persevera y vuélvelo a intentar.

En la mayoría de las ocasiones, las personas tienen que intentar algo muchas veces antes de que por fin se les dé. Un claro ejemplo de esto es la invención de la electricidad. ¿Cuántas veces se intentó antes de que por fin funcionara? Te voy a dar una pista: fueron muchísimas.

Sé que el hecho de estar aprendiendo desde nuestras casas ha limitado nuestro contacto social. Ha hecho el sentir ese calor humano de nuestros compañeros difícil y el crear amistades algo casi imposible. No eres el único que se siente de esta forma. Es algo peculiar y raro pensar que, últimamente, conocemos a más personas por las redes sociales que físicamente. Utiliza esto a tu favor y haz amistades que no tan solo estén allí para ti sino que también te apoyen y te ayuden a ser una mejor persona.

No le tengas miedo a fracasar. A veces. por el miedo a intentar ciertas cosas. nos cohibimos y no nos permitimos ser nuestra mejor versión.

Escucha a tus padres, pues tienen el mejor interés para ti. Sé que a veces es frustrante no escuchar necesariamente lo que queremos, pero la realidad de la vida es que no siempre tendremos la razón. Hay situaciones que ellos pueden ver con más claridad, ya que no están dentro de ellas.

Ahora te hablo a ti. estudiante, que entras a tu cuarto año. Disfruta al máximo este ultimo año, pues pasa volando. Mantente concentrado; sé que habrá momentos donde lo menos que vas a querer hacer es estudiar, pero recuerda que todavía tus notas cuentan para la universidad. No te presiones en tomar una decisión rápida sobre dónde estudiarás o qué quieres hacer con tu futuro. Recuerda que es una decisión crucial que determinará tu futuro. Confía en ti. Te deseo mucho éxito y que sea un año fructífero para ti.

La autora es estudiante de cuarto año del Colegio Ponceño.