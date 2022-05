Hay un lugar común para todos los estudiantes que están en cuarto año: el momento de elegir sus carreras. Son muchos los factores que determinan esta decisión como, por ejemplo, las oportunidades laborales que tendrán al graduarse, lo que sus familiares piensan de la profesión y los intereses de los alumnos.

Siete estudiantes de la escuela especializada en STEM Juan A. Corretjer Montes, en Cupey, cuentan qué estudiarán y las razones para escoger sus profesiones.

Mariandy Andino Colón - Psicología

Ver de cerca la realidad que atraviesa la sociedad puertorriqueña con el deterioro de la salud mental y conocer lo inaccesible que son las terapias psicológicas para muchas personas, llevó a Andino Colón a elegir la psicología como la profesión que estudiará en la universidad.

“Pienso que es un tema bien importante, [al] que deberían de prestarle más atención, para intentar hacer un cambio”, expresó Andino Colón, quien reside en Trujillo Alto.

Andino Colón fue admitida a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Espera que su profesión le permita impactar la vida de otras personas de manera significativa. “Intentar ayudar a los demás para que puedan sobrellevar su proceso y ser parte de ese proceso”, añadió.

PUBLICIDAD

Fabiola Vázquez Betancourt - Biología

Vázquez Betancourt quería ser médica generalista, pero, el año pasado, murió su abuelo que padecía de alzhéimer. La enfermedad de su abuelo la hizo cuestionarse qué pasa por la mente de las personas que tienen esta condición. Por esta razón, estudiará un bachillerato en Biología, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, para luego estudiar Neurología.

“Siempre me ha gustado lo que es la mente y el cerebro. También, me interesan las enfermedades que están relacionadas con el cerebro, ya que hay muchas que todavía no tienen cura y se siguen investigando”, contó la estudiante que vive en San Juan.

Las expectativas que tiene de su carrera es que le permita adquirir mucho conocimiento y, a largo plazo, quisiera tener su propia oficina médica.

Yariel Sierra Nieves - Terapia ocupacional

Su pasión por el deporte y sentir que está ayudando a otros hizo que Sierra Nieves eligiera la terapia ocupacional como su futura profesión.

“Yo soy deportista y siempre me ha interesado ese ambiente del deporte, pero también me interesó esa carrera porque los terapistas ocupacionales ayudan a personas que fueron a la guerra, que han perdido una pierna. Eso me interesa porque es un trabajo más social”, dijo Sierra Nieves, quien juega baloncesto y reside en San Juan.

El atleta, que fue aceptado en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, espera que esa carrera le permita ser terapista ocupacional de un equipo de baloncesto.

Kieann Delgado Torres - Biología

Delgado Torres disfruta mucho de ayudar a las personas. Además, desde pequeño veía programas como Grey’s Anatomy. Esos dos factores le hicieron tomar la decisión de estudiar Biología para luego ser anestesiólogo.

PUBLICIDAD

“A pesar de que Grey’s Anatomy no es una forma realista de presentar la vida de un médico, yo lo encontraba interesante. Mientras iba creciendo, más me interesaba el tema y el impacto que tiene en la vida humana. La vida de trabajar en un hospital me gusta. Es algo que me veo haciendo por mucho tiempo”, comentó Delgado Torres, quien vive en Trujillo Alto.

El estudiante, que recibió admisión de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, espera finalizar sus estudios universitarios en cuatro o cinco años, y obtener experiencia laboral en el ambiente clínico, mientras estudia su bachillerato. Esa experiencia, confía, le abrirá las puertas para continuar con el próximo paso: estudiar medicina.

Jemil Brull Delgado - Ciencias marinas

El padre de Brull Delgado es biólogo. Gracias a su influencia, desde pequeño desarrolló una gran pasión por los animales.

“Me gusta eso de los animales, las aves. Voy mucho a la playa y hago surfing. Me gusta saber sobre la biodiversidad que existe en el planeta Tierra, cómo se originó todo. Por eso, quiero estudiar Ciencias Marinas”, abundó Brull Delgado, quien es del pueblo de Trujillo Alto.

El sueño de Brull Delgado es ingresar a la Guardia Costera de Estados Unidos para trabajar en la rama de ciencias marinas, que se encarga de proteger el medio ambiente.

“Si hay un derrame de petróleo en el mar, pues yo iría con un equipo de trabajo y tomaríamos las medidas para proteger la vida de ese lugar”, ejemplificó Brull Delgado, que estudiará en la Universidad Interamericana de Bayamón.

PUBLICIDAD

Jesús Rosario Escalera - Administración de empresas

Rosario Escalaera se crió en una familia de reposteros, en San Juan. Esto lo llevó a estar involucrado en lo que implica administrar un negocio, ya que su abuela tenía una repostería.

“Elegí esta profesión porque, durante toda mi vida, he desarrollado características de empresarismo en la repostería de mi abuela”, expresó Rosario Escalera, quien ingresó a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Luego de finalizar sus estudios, el joven espera tener su propio negocio de repostería, floristería y decoración con globos.

Mirelys Rivera García - Relaciones laborales

En el transcurso de su vida, Rivera García vio y vivió muchas experiencias que eran injustas. Por esta razón, decidió estudiar relaciones laborales para luego ingresar a una Escuela de Derecho.

“Tiene que existir una persona que sea capaz de defender y hacer justicia a las otras personas. Entonces, pensé que sería bueno estudiar Derecho para defender a las personas”, dijo la estudiante, quien vive en San Juan.

Rivera García, que estudiará en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, tiene muchos deseos de que estos años universitarios estén llenos de experiencias y nuevos aprendizajes.