The Baldwin School of Puerto Rico celebra 50 años de logros brillantes

Este año, The Baldwin School of Puerto Rico celebra con orgullo su 50.a ceremonia de graduación. La clase graduanda de 2024 se destaca no solo por sus impresionantes logros, sino también por sus cualidades, que reflejan el color que los representa: el plateado. Este color simboliza la brillantez, la resistencia, la ductilidad y la maleabilidad, cualidades que los estudiantes han demostrado ampliamente a través de sus éxitos académicos, deportivos, artísticos y en la comunidad.