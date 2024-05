Vital tomar decisiones antes de llegar a la universidad

En el umbral de las graduaciones de escuela superior, aún existen estudiantes que no saben cuál ruta van a continuar o qué carrera escogerán antes de llegar a la universidad.

A pesar de la incertidumbre, no es momento para que el joven graduando se tome un break en lo que decide su futuro, pues, en el camino, podría enfrentar ciertas situaciones que, posiblemente, lo alejen de una etapa crucial en su preparación académica.

“Ellos llegan con muchas inseguridades y temores de que tienen que tomar una decisión que es para el resto de sus vidas. Es lo que, muchas veces, se nos ha enseñado desde pequeños, y, cambiar esta idea de que no necesariamente es una decisión que van a tomar hoy para el resto de sus vidas, es un poco difícil”, resaltó la consejera profesional.

Por su parte, Rivera Ojeda reveló que, “en mi caso, yo tengo que meterme en el mundo de ellos para conocer sus necesidades. Hay que exponerlos a estímulos positivos. No puedo presentarles el mundo que yo viví, porque no lo hacen pertinente. Para eso, tengo que meterme en su mundo, hablar su jerga, para que ellos tengan un tipo de asociación. Si les hablo con palabras sofisticadas, ante un sistema, lo estoy haciendo bien, pero no estoy llegando a sus mentes”, aseveró.