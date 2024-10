El proceso de ingresar a la universidad puede provocar miedo, ansiedad y hasta terror

¿Qué puedes hacer para mantener la calma y controlar la ansiedad durante este proceso?

En fin, es normal sentir miedo o ansiedad durante el proceso de solicitud a la universidad, pero no tienes que enfrentarlo solo. Hablar sobre tus preocupaciones no es un signo de debilidad, sino una muestra de fortaleza. Expresar lo que sientes te ayudará a liberar tensión y a encontrar apoyo. Rodéate de una red de confianza, que puede incluir amigos, tutores, padres, abuelos, maestros u otros adultos. Ellos están ahí para apoyarte. Si lo consideras necesario, no dudes en consultar a un profesional de salud mental o hablar con tu médico primario para obtener orientación adicional. Tu bienestar es lo más importante.