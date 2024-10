Los sí y los no al llenar la FAFSA

Paso 1: Crear los ID (FSAID) del estudiante y el padre

Paso 2: Llenar la Solicitud de FAFSA

Nuevos cambios

“Ahora, más estudiantes han recibido las ayudas y, además de otorgar la Beca Pell en Puerto Rico, a aquellos que van a Estados Unidos a estudiar puede servirles como instrumento para recibir más ayudas, ya sean institucionales, scholarships o grants. El padre que piense que no debe llenar la FAFSA por su ingreso, que siempre lo llene porque nunca sabes si te vas a quedar sin trabajo y, si no llenas la solicitud, no tienes oportunidad de reclamar. Incluso, deben llenarla todos los años, aunque la primera vez no se lo aprueben”, puntualizó Durán.