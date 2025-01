En la ecuación para unas Fiestas de la Calle San Sebastián ideales no pueden faltar la bomba, los cabezudos, las comparsas, la música y las actividades religiosas y culturales, para el disfrute de toda la familia. A estos elementos siempre debe añadirse una buena organización, que contemple la seguridad y un fácil acceso al Viejo San Juan, para que el tercer fin de semana de enero sirva como punto final de la época navideña y el inicio oficial de un nuevo año.

“Además de los espectáculos, la comida y la música a las que la gente está acostumbrada a recibir cuando llegan a la fiesta, también estamos integrando novedades. Todos los años nos esmeramos por traer elementos que sean para el deleite de todos los sectores, desde los niños hasta los más adultos. Este año, estamos trabajando no solamente con la parte de los espectáculos artísticos, en la que tenemos grandes sorpresas que la gente va a disfrutar muchísimo, sino también con la parte religiosa. Como sabemos, las fiestas comenzaron como un evento religioso. Poco a poco, se fueron incorporando otros elementos que, hoy, son lo que conocemos como las ‘Fiestas en la Calle’”, expresó.

Un esfuerzo de pueblo

Como se ha visto a través de los años, las Fiestas de la Calle San Sebastián no solo son de interés para los puertorriqueños que viven en la isla, sino que también atraen a los que residen en la diáspora y a miles de turistas que disfrutan de ellas. Durante los días de celebración, llegarán cinco cruceros al puerto de San Juan, sumándose a los turistas que llegan por avión.

“Me gusta el arte, la cultura y, ciertamente, es unas de las áreas en las que me estoy enfocando más. Me encanta la parte social y siempre estaré haciendo cosas en ese sentido, pero la parte que tiene que ver con el arte y la cultura es algo que me ha apasionado desde jovencita, ya que mi mamá fue maestra de música y de arte, y mi papá también fue profesor. ¿Qué mejor que utilizar este medio para poner en práctica lo que conozco y seguir haciendo cosas lindas para Puerto Rico y para San Juan?”, destacó.