Por un museo para los puertorriqueños del futuro

“La Gala del Museo de Arte de Ponce me trae recuerdos de cuando me criaba. Veía a mi papá y a su esposa Conxita con ese entusiasmo y compromiso por la gala. Para entonces, vivía en Estados Unidos y cuando venía a Puerto Rico a pasar las Navidades, la gala era parte de esa tradición. Luego, en 2011, me uno por primera vez al Comité de la Gala y mi primer año como presidente fue en 2017, precisamente el año del huracán María. Fue un momento crucial tomar la decisión de seguir adelante. Hicimos un evento especial de recaudación en Nueva York que fue muy exitoso y, entonces, celebramos la gala en mahones. En todo esto, lo importante fue mantener la actitud de que las cosas pueden mejorar”, aseveró Carrión Jr.