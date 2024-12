“Tener galas inspiradas en cuadros del museo ha sido positivo, pues integra el museo al evento. Hemos tenido, por ejemplo, la gala de Flaming June , la de Escogiendo la novia, de Konstantin Makovsky); tuvimos una gala con la colección de las fotos de Jack Delano, y en la parte musical han pasado grandes artistas como la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, El Gran Combo de Puerto Rico Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, Manny Manuel y hemos contado con el apoyo en la animación de Luisito Vigoreaux y Desirée Lowry. Además, para ese grupo nutrido de jóvenes que asisten a la gala, se creó el after party con música urbana. La gala se ha convertido también en un espacio para la gente joven. Tenemos que mantenernos a tono con los tiempos y con las nuevas generaciones que van a asegurar el futuro de la gala”, detalló.

En ese sentido, precisamente, María Luisa Ferré Rangel recuerda su primera gala del Museo de Arte de Ponce. “Mi abuelo estaba a cargo. Asistí con mis padres, tenía como veinte años y llevaba un vestido rosa. Ahora mis hijas y sus amigos van a la gala. El tema de este año es “Bold and Rebellious”. Uno tiene que dejar que los equipos propongan, y tenemos un equipo joven. Así que vamos a trasladarnos a los años 80, cuando empezó la gala y se combinó con la estadía de Flaming June, que está en Londres; de ahí nació la inspiración, en lo que estaba pasado para los 80 en Londres, en el arte, la cultura popular, la moda y la música. Y la gente está bien emocionada. Va a ser divertido”, aseguró María Luisa Ferré Rangel, confiada en que todos estos esfuerzos contribuyan a la reconstrucción de la estructura física del Museo de Arte de Ponce, que sufriera daños sustanciales durante los terremotos de enero de 2020, a lo que luego siguió la pandemia.

“Ante este escenario, tuvimos que ser resilientes. Le dije a mi equipo: ‘olvídense de la palabra cerrado. El museo está abierto; lo que está cerrado es el edificio’. Lo bueno dentro de lo malo ha sido la proyección que ha obtenido el museo mediante más de doce exposiciones internacionales, no solo de la colección de arte europeo, sino de arte puertorriqueño, como las piezas de Campeche que actualmente se exhiben en Boston. Las obras del museo han visitado, por ejemplo, al Metropolitan Museum of Art, al Museo de Arte Puertorriqueño de Chicago, a la Royal Academy y al museo San Domenico, en Italia. Y estamos muy agradecidos con el Museo de Arte de Puerto Rico, que nos ha cedido una sala, con lo que hemos mostrado lo que es trabajar en equipo en momentos difíciles y no difíciles”, indicó.