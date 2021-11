Mamá y papá que me leen, los abuelitos también, ¡sigan mis consejos navideños, que este que está aquí es la voz de la experiencia! Ya Daniel, Chapi, y Alex han tratado de estafarme en Navidad. Pero, esta vez sí que no dejo que me entreguen esas listas de regalo kilométricas con cuchucientas cosas que espantan al bolsillo. Hasta un Bugatti me han pedido. ¡Ay, santo Dios! Tomen la delantera como yo y aprovechen este Black Friday pa’ que compren un regalo para toda la familia que esté lleno de diversión.

Porque, recuerden que lo mejor de la Navidad es pasar tiempo en familia. Lo importante de verdad está aquí, mira… ‘pum pum’ (cantazos en el pecho)... en el corazón; en la familia. En los momentos boniiiitos. ¿Qué ustedes creen si nos olvidamos de las cosas totalmente materiales y les regalamos unos boletos para que disfruten de la gira musical de Daniel El Travieso: La caja de la música? Con estos boletos todos vamos a gozar en familia de una comedia musical espectacular y a ver si aprovecho y me doy una bailadita con mi princesita.

Tira a’lante y cómprale a tus nenes las taquillas esas de la gira La caja de la música de Daniel El Travieso que ellos son locos con él. Pendiente, que la compra de boletos empieza el mismito día de Black Friday, que este año cae el 26 de noviembre. ¡Qué no se te pase y te quedes sin boletos, que la gira se inaugura en Puerto Rico y por ahí continuará por otros países!

Pero, ¡espérate! Mientras, apréndete las canciones del álbum musical La caja de la música, para que entres en onda desde ya. Recuerda que si no te las sabes antes del concierto... ¡Qué vergüenza para mí! ¡No eres un Travieso de verdad! Encuentra las canciones en todas las plataformas de música y en el canal de YouTube de Daniel El Travieso.

Papá Travieso