Esta temporada, no dejes de visitar New Balance San Juan porque, de seguro, hallarás ese detalle que sorprenderá a todos. En New Balance San Juan, en la Avenida Chardón #210, en Hato Rey, encontrarás toda la variedad de atuendos y calzado deportivo para esta época del año. Para tu comodidad, cuenta con servicio de curbside pick up y envíos disponibles a toda la isla.

Para más información, llama al 787-756-2121 o síguelos en sus redes sociales: Facebook: NewBalancePuertoRico e Instagram: NewBalance_pr.