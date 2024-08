Repaso del panorama hospitalario en Puerto Rico

De hecho, Plá reconoció que, de no haber sido por estos grupos médicos, muchos hospitales habrían desaparecido.

“En Puerto Rico ya no quedan la cantidad de hospitales que estaban por su cuenta, como los que había antes. Eso ha tenido el efecto de poder agrupar una cantidad de hospitales que no estábamos pensando que iba a suceder tan rápido, pero ha sucedido. Creo que hay hospitales que no hubieran podido sobrevivir solos, así que esto ha tenido un beneficio desde ese punto de vista también”, sostuvo.