La Universidad de Puerto Rico abre Solicitud de Admisión en línea para nuevos estudiantes

El portal admisiones.upr.edu no solo permite enviar la solicitud, sino que también ofrece información sobre la Nueva Política de Admisiones para estudiantes de nuevo ingreso, la cual ofrece la oportunidad de solicitar admisión bajo una de las rutas aprobadas: tradicional y no tradicional. Se destaca que, bajo la ruta no tradicional, los estudiantes deben tener 2.00 y no es obligatorio el examen de ingreso. Deben orientarse con las oficinas de admisiones. Además, en el portal de admisiones, el estudiante puede evaluar la oferta académica de la UPR, enlaces a todos los recintos y unidades, así como detalles de contacto para las Oficinas de Admisiones, calendario con fechas del proceso y eventos importantes.