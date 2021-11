Si buscas crecer profesionalmente en un importante sector de la economía de Puerto Rico y con muchas oportunidades de desarrollo, la Universidad Universal constituye la primera institución de educación superior especializada en el país, licenciada y autorizada por la Junta de Instituciones Postsecundarias en ofrecer la primera y única maestría en Ciencias en Gerencia de Riesgos y Seguros.

¿Cuál es la importancia de preparar profesionales en gerencia de riesgos y seguros?

Según el informe anual de la Oficina del Comisionado de Seguros del 2019, la industria de seguros puertorriqueña genera más de $14 mil millones al año con unos 373 aseguradores autorizados. Por tanto, la operación de seguros tiene un rol fundamental en la economía del país, ya que no ocurre ningún negocio sin que medie una transacción de seguros. Es decir, los seguros son una inversión para administrar los riesgos de cada empresa.

Desde la perspectiva como país, con las experiencias de la reciente pandemia, los huracanes Irma y María, y los terremotos de 2020, la mitigación de riesgo es vital para construir un futuro más equitativo y sostenible.

La gerencia de riesgos provee un proceso continuo y organizado que prepara al estudiante con las herramientas necesarias para calcular y afrontar los riesgos.

Por este motivo, es necesario que se formen más profesionales con las competencias y las destrezas en gerencia de riesgos y seguros.

Así lo reconoció José A. Rosario Negroni, uno de los egresados de la institución y quien labora como representante de Seguros Sixto Rosario & Asociados Inc.

“Completar el programa de maestría en Gerencia de Riesgos y Seguros me ha provisto de diversas herramientas, conocimientos y ventajas. Como empresario me ha permitido trabajar un plan de manejo de riesgo para nuestra empresa el cual se mantiene en continuo y constante crecimiento. Como representante autorizado de seguros, me ha provisto del conocimiento y la confianza en mis habilidades para proveer un servicio más amplio y completo para nuestros clientes”, explicó Negroni.

Asimismo, el exalumno destacó que ha podido aplicar los conocimientos en el área de manejo de riesgos no solo de administrar riesgos, ya sea evitándolos, transfiriéndolos o mitigándolos, sino que también se han identificado oportunidades dentro de las distintos eventos, cambios y retos que hemos estado enfrentando como país.

“En fin, me siento muy bien preparado para enfrentar retos y proveer a nuestros clientes el mejor servicio posible”, sostuvo.

Con un currículo de vanguardia, flexible y conveniente, este programa educativo se ajusta a las necesidades particulares de cada estudiante. El currículo consta de 36 créditos que incluyen cursos de fundamentos, seguros y gerencia de riesgos. El programa cuenta, además, con una facultad especializada en el campo de estudio tanto a nivel local como internacional.

¿Quiénes pueden solicitar admisión y cuándo?

Puede solicitar toda persona que posea un grado de bachillerato en cualquier disciplina. El proceso de admisión se puede realizar en línea a través del portal de la universidad uupr.org o llamando al 787-706-7190. También pueden visitar sus instalaciones en la calle Méjico # 16, en Hato Rey. Las clases comienzan en enero.