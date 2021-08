En este mes de agosto, por primera vez en más de año y medio, un gran número de estudiantes universitarios regresan a los salones de clases de manera presencial.

En NUC University están muy contentos de recibir a sus estudiantes nuevamente. La universidad recibió miles de llamadas que comunicaban la necesidad que tenían los estudiantes de regresar al salón de clases. Con la comunidad estudiantil como norte, [NUC University] hizo una inversión significativa en recursos tecnológicos para asegurarse de que los estudiantes cuenten con lo último en tecnología.

Junto con esta inversión, también fue contratado nuevo personal experto que apoyará a los estudiantes en la utilización más eficiente de la tecnología y en caso de que enfrenten algún problema técnico; todo esto a través de su call center.

En la División Técnica IBC de NUC University hay opciones de carreras cortas en las áreas de Artes Culinarias, Belleza, Salud y programas técnicos como Técnico de Reparación de Computadoras y Redes. La mayoría de estos programas pueden terminarse entre 8 y 12 meses.

Los programas que NUC University ofrece están diseñados en bimestres para que los estudiantes completen las destrezas y competencias necesarias lo antes posible y se incorporen a la fuerza laboral del país.

La institución está estrenando nuevas modalidades de cursos que proveerán mayor flexibilidad a los alumnos. Ahora las clases podrán ser 100 por ciento presencial, 100 por ciento en línea o en modalidades híbridas que combinan virtual y presencial.

También, ofrece servicios de tutoría, consejería, psicólogos, transportación gratuita, entre otros. En NUC University brindan un servicio personalizado, ayudan y apoyan a los estudiantes desde que comienzan hasta que terminan su grado. Su compromiso es brindar una educación de excelencia.

Según establece la orden administrativa vigente del Departamento de Salud, todo estudiante universitario debe estar vacunado contra el COVID-19. Ante esta directriz, fue atrasado su inicio de clases, para otorgar más tiempo al estudiante que aún no se había vacunado. Estableció clínicas de vacunación en sus recintos, en alianza con VOCES. El 25 de agosto, los estudiantes que aún no se hayan vacunado, lo podrán hacer en cualquiera de sus seis recintos de 10:00 a.m. a 3:00pm.

Si te interesa comenzar a prepararte profesionalmente, llama al 1-800-8687, accede a www.tecnicos.nuc.edu o busca las redes sociales de la institución. Las clases comienzan el 30 de agosto y la matrícula está abierta.