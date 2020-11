Ante la nueva realidad que vivimos mundialmente, NUC University ofrece a sus estudiantes la oportunidad de continuar sus estudios en un modelo híbrido. Esto significa, que en su término de agosto 2020 en los Recintos y su División Técnica IBC, las clases teóricas serán a distancia (virtuales) y solo los laboratorios y prácticas serán presenciales, cumpliendo con el protocolo de seguridad y distanciamiento social que se requiere para garantizar el efectivo control y manejo de protección ante el COVID-19.

Conscientes de que muchos de los estudiantes no se sienten preparados para comenzar sus clases a distancia o no están adiestrados en el uso de las plataformas, la universidad ha gestionado diversos talleres para ayudar tanto a sus estudiantes como a sus profesores. Cuenta, además, con un equipo de profesionales listos y disponibles para resolver cualquier pregunta a distancia. Los estudiantes que no tienen recursos tecnológicos para sus estudios a distancia se pueden comunicar con su recinto o centro para buscar alternativas, pues la universidad ha gestionado diferentes opciones. También, los laboratorios de computadoras y los Centros de Recursos Educativos (bibliotecas) están disponibles por cita previa para el uso de computadora, internet, impresora, entre otros.

Los servicios de ayuda al estudiante y las tutorías continúan, principalmente en la distancia, con un equipo altamente capacitado que ayuda y asesora al estudiante en cada etapa de su grado universitario. Los servicios administrativos de Admisiones, Asistencia Económica, Registro y Recaudaciones se ofrecen de forma remota. Además, cuando es necesario, se atienden casos presencialmente en los recintos mediante cita previa.

La universidad ha adoptado como parte de su Protocolo de Control de Exposición al COVID-19 algunas medidas que incluyen: el uso compulsorio de mascarillas en los predios, punto de cernimiento en la entrada, mantener el distanciamiento físico de 6 pies, el lavado de manos de, por lo menos, 20 segundos y el uso del hand sanitizer.

La matrícula extendida en los recintos será hasta el sábado, 22 de agosto; mientras que las maestrías comenzarán el 30 de agosto y las carreras cortas en su División Técnica IBC comienzan el 31 de agosto. Las personas interesadas en matricularse pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar llamando al 787-589-8227/ 1-800-917-8687 o visitando uno de los recintos y centros con cita previa.

NUC University y su División Técnica IBC están aprobadas por la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP) y acreditadas por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).