A medida en que las necesidades del adulto mayor han ido cambiando con el paso del tiempo, la visión sobre qué servicios ofrecer para mejorar la salud de esta población también ha cambiado. Gracias a este gradual cambio en visión, hoy en día, se comprende mejor el importante papel que juegan los determinantes sociales en la salud de los adultos mayores.

Los determinantes sociales, según los define la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), son: la estabilidad económica, la educación, el contexto social y de comunidad, y el cuidado de la salud y vivienda. Estudios demuestran, incluso, que estos determinantes sociales podrían influenciar sobre un 50% en el estado de salud de los adultos mayores. Por lo tanto, atender los determinantes sociales que afectan la calidad de vida y la salud de esta población se ha convertido en una prioridad para todos los sectores dedicados a brindarles servicios de salud.

La compañía de cuidado de salud MCS ha demostrado que incorporar los determinantes sociales de la salud a sus programas de manejo de cuidado es la manera más efectiva de mantener la continuidad del tratamiento del paciente y asegurar que su salud se mantenga estable en los meses subsiguientes al alta del hospital. La compañía realiza esta labor de la mano de los hospitales y médicos hospitalistas de su red, a través de sus programas de Transición de Cuidado que, en el 2020, ayudaron a más del 60% de los afiliados de MCS a lograr una transición de cuidado adecuada. Estos programas redundaron en una mejoría significativa en las condiciones de salud por las que estos afiliados fueron hospitalizados.

La efectividad de estos programas en el cuidado del paciente se debe al enfoque holístico de un equipo multidisciplinario en MCS que toma en cuenta todos los componentes del bienestar de la persona hospitalizada. Desde que la persona es hospitalizada, el personal de la unidad de Transición de Cuidado de MCS realiza rondas semanales de discusión de casos con un equipo clínico multidisciplinario compuesto por médicos, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos que tienen la tarea de identificar y atender las necesidades físicas y psicosociales que puedan impedir una transición y un cuidado de salud adecuado para la persona hospitalizada, una vez sea dada de alta.

Si se identifica el impacto de alguno de los determinantes sociales, el personal de Alcance Comunitario de MCS entra en la escena para ayudar al afiliado en Transición de Cuidado. Este evaluará el entorno familiar y las fuentes de apoyo social del afiliado, entre otros determinantes que también pudiesen incidir en su salud o en su transición de cuidado al momento de ser dado de alta del hospital.

El personal de Alcance Comunitario dialoga con los familiares del afiliado para crearles conciencia sobre las necesidades de su ser querido y de inmediato toma las medidas pertinentes. No obstante, de no haber fuentes de apoyo social disponibles, este personal proveerá la orientación sobre los servicios disponibles con o sin costo y ayudará al paciente con la coordinación de ese servicio que requiera para atender su necesidad. De este modo, eliminará cualquier barrera no clínica que le impida al afiliado mantener controlada su condición de salud.

Por ejemplo, si el afiliado en Transición de Cuidado indica que, luego de ser dado de alta, no cuenta con transportación para sus citas médicas y, por ende, ha descuidado su condición de salud, el personal le realizará la coordinación de transportación, le coordinará su cita médica y se asegurará de que tenga los medicamentos que fueron ordenados al alta.

Igualmente, si se identifica que, de acuerdo con su condición, algún afiliado en Transición de Cuidado se puede beneficiar de uno de los Programas Clínicos en MCS, inmediatamente se realiza un referido. En estos programas le ofrecerán al paciente servicios de cuidado más especializados y específicos para monitorear de cerca y estabilizar su condición de salud. Dependiendo de su cuadro clínico, ese afiliado referido podría estar de tres meses a un año bajo el cuidado del personal clínico de MCS en estos programas.

De esta forma, atendiendo los determinantes sociales y proveyendo el cuidado clínico específico para la condición de salud, MCS logra estabilizar, y hasta mejorar, la salud de sus afiliados participantes en estos programas. ¡La combinación perfecta!

La autora es principal oficial médico de MCS.