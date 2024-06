Asegúrate de prepararte a tiempo para la temporada de huracanes

Estamos en la temporada de huracanes y te aconsejamos revisar tu plan de emergencia, y hacer inventario de lo que tienes y lo que te hará falta para proteger a tu familia y tu propiedad. Liberty te brinda estas recomendaciones para mantenerte conectado:

En tu hogar

Usa un protector de voltaje. Puede prevenir daños a tus televisores, módems y convertidores de TV (caja) que pudieran ser causados por rayos o bajones de luz.

Descarga tu contenido favorito. Baja tu contenido favorito de tus servicios de streaming a tus dispositivos para verlo después, sin necesidad de utilizar una conexión de internet.

Reinicia tus equipos. ¿Te llegó la luz, pero aún no tienes servicio? Desconecta los equipos y espera tres minutos antes de volverlos a conectar. Llama o escribe por WhatsApp al Departamento de Servicio al Cliente al 787 355-3535, si necesitas ayuda.

On the go

Descarga Liberty Go. Si tienes su servicio de televisión, usa Liberty Go para acceder a canales locales e internacionales en vivo, a través de tu dispositivo móvil. Puedes bajar la aplicación en https://www.libertypr.com/libertygo.

Liberty Everywhere. También, puedes acceder contenido de televisión en diversas aplicaciones digitales de tus canales favoritos. Para ver el listado de los canales disponibles, entra a https://www.libertypr.com/liberty-everywhere.

Extiende la carga de la batería de tu teléfono móvil. Pon tu teléfono en modo de ahorro de energía, apaga el bluetooth y el wifi, borra aplicaciones que no uses o ponlo en modo avión.

Ten varias formas de cargar tu teléfono. Ten un cargador para el carro y una batería externa cargada, en caso de apagones.

Guarda los contactos de emergencia en tu teléfono. Guarda los números que puedes necesitar en caso de una emergencia como los de la Policía, Bomberos, hospitales y miembros de tu familia.

Mantente pendiente a las alertas de emergencia. Estas son notificaciones gratis que llegan a tu celular como parte de un sistema de seguridad pública. Para recibirlas, entra a configuraciones ( settings ), ve a notificaciones, y selecciona la opción de alertas de emergencia.

), ve a notificaciones, y selecciona la opción de alertas de emergencia. Envía un mensaje de texto en lugar de llamar. Un texto puede llegar más rápido que una llamada de voz, porque gasta menos recursos en la red móvil.

Audífonos recargables de la marca Urbanista, modelo Los Ángeles. (Suministrada)

Utiliza accesorios solares. Liberty acaba de traer en exclusiva a la isla bocinas, auriculares y audífonos de la marca Urbanista, que se cargan con el sol. Puedes escoger entre los audífonos recargables modelo Los Ángeles, los auriculares inalámbricos modelo Phoenix y la bocina inalámbrica modelo Malibu.

Bocina y auriculares de la marca Urbanista (Suministrada)