No basta con aprender de los errores que se cometieron antes, durante y después del azote del huracán María en el 2017. Actualmente, en lo que se perfila como una temporada de huracanes muy activa, Puerto Rico está experimentando la particularidad de una alta concentración sísmica y en medio de la pandemia del COVID-19.

Ante este panorama, la meteoróloga Deborah Martorell indicó que este escenario, obviamente, nos obliga a pensar cómo nos vamos a preparar para esta temporada, pero dejó claro que siempre estamos en el mismo riesgo todos los años.

“Se puede decir que va a ser una temporada activa o no tan activa, pero el riesgo para nosotros todos los años siempre es el mismo porque estamos prácticamente como en la carretera de estos sistemas tropicales y no se puede anticipar si en un año nos pueden afectar o no”, expresó a la vez que aclaró que hemos tenido temporadas activas en la que no nos han afectado sistemas tropicales, como lo fue el año 2005 cuando se desarrollaron 28 sistemas tropicales.

No obstante, la meteoróloga instó a tomar las medidas de protección para prevenir el contagio del COVID-19 y prepararse con antelación en la compra de artículos de primera necesidad y alimentos no perecederos para evitar la concentración de personas en los establecimientos.

“Ahora la insistencia tiene que ser mayor porque no podemos dejar que el público lo deje para última hora y haya aglomeración de personas a último momento en los supermercados, ferreterías y otros establecimientos. A raíz de un azote de una tormenta o huracán, también tenemos que enfrentar un pico de contrariedad, de contagios de COVID. Es bien importante que desde ahora la gente comience a hacer ese preparativo, pues además nos ayuda a no tener un impacto económico repentino o tan fuerte, como cuando se espera a que haya un aviso o vigilancia de tormenta o huracán”, expuso Martorell.

De acuerdo con la meteoróloga de Noticentro y de El Nuevo Día, antes se decía que había que prepararse con los artículos de primera necesidad y alimentos no perecederos por tres días, por cada miembro de la familia. Sin embargo, después de la experiencia del huracán María, se sugiere que la preparación sea para 10 días.

Por tal razón, recomendó que cada vez que visites el supermercado, compres poco a poco lo necesario para abastecer la alacena, así como los artículos que serán necesarios para afrontar un sistema atmosférico y para la pandemia. Ahora, entre esos artículos de primera necesidad incluye mascarillas, guantes, artículos de limpieza, desinfectantes y agua.

Ante la actividad sísmica, Martorell aconsejó que el plan de emergencias siempre lo tenemos que tener los 365 días del año, ante una emergencia de terremoto. "Los terremotos siempre son posibles y ahora tenemos este otro reto que nos recordó que vivimos en una zona sísmicamente activa y no solo el suroeste, hay fallas alrededor de la isla. No sabemos en qué momento dado se pueden activar en la zona del sombrero del este, en la plataforma de las Islas Vírgenes o en la trinchera del norte. Por lo que siempre tenemos que estar preparados ante todas esas emergencias.

No lo dejes para luego

La meteoróloga evocó la experiencia y vivencias del huracán María para que no se repitan los mismos errores. Por ejemplo, muchos ciudadanos adquirieron generadores eléctricos. Ese equipo hay que revisarlo, al igual que velar por el cuidado del almacenamiento del combustible en un lugar que tenga ventilación y tener el envase recomendado para almacenamiento, tener el aceite, el filtro del aceite y demás materiales necesarios para su mantenimiento.

Ante tantas semanas sin el servicio de energía eléctrica, recuerda tener estufa de gas, suficiente combustibles, más alimentos perecederos y baterías. Es imprescindible elegir cuáles serán los recipientes idóneos para el almacenamiento del agua ante la suspensión del servicio. Asimismo, sugirió que en la medida que se pueda, se mantenga lleno el tanque de gasolina del automóvil para evitar que las gasolineras estén atestadas.

Revisar el plan de emergencias familiar

“Un problema bien grande que tuvimos con María es que tan pronto pasó el huracán no teníamos comunicación. No podíamos hablarnos por teléfono o conectarnos a internet y surgió esa desesperación por saber de los familiares y salieron a la calle. Eso representa un peligro no solo por los escombros y el tendido eléctrico, sino por las crecidas de los ríos, las inundaciones y los deslizamientos de tierra”, advirtió.

Tomando eso en cuenta, antes de que pase un aviso o una vigilancia, propone que se establezca un plan familiar que incluya desde evaluar si se encuentran en un lugar seguro y si hay que movilizarse, hasta saber cuál es el refugio que les corresponde en caso de que tengan que recurrir por alguna emergencia y si aceptan mascotas. Esto evitaría salir corriendo preocupados una vez pase el fenómeno atmosférico. De igual forma, aquellos que padezcan de ciertas condiciones de salud deben contar con suficientes medicamentos para 30 días o más, de ser posible.

En vista de que Puerto Rico tuvo más de 20 mil deslizamientos de tierra a lo largo de la Cordillera Central con el paso de María, quienes tengan alguna condición médica que requiera tratamiento de diálisis u oxígeno, no deben permanecer en lugares donde los caminos se interrumpan e impidan la llegada de emergencia.

“Es bien difícil y nos duele mirar hacia atrás el recuerdo de lo que nos pasó con María y a veces evitando ese recuerdo se nos olvidan las lecciones que nos dejó, pero realmente tenemos que recordarlo para prepararnos para la temporada”, enfatizó.