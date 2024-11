Cuidadores narran sus experiencias de vida

Idalia Torres Negrón

“Desde el 2014, nosotros, como hermanos, creamos una estructura para cuidar a nuestros padres en su hogar. En la semana, como tengo hermanos en la zona sur, ellos los cuidaban, y yo, como soy de San Juan, llegaba los viernes de 6:00 p.m. y me iba los lunes en la mañana. Cuando mi papá falleció, en el 2018, hubo un cambio de panorama y el alzhéimer de mi mamá (Sixta Negrón Martínez, de 85 años) se hizo más progresivo [por lo que] necesitaba cuidado las 24 horas. En ese momento, el mayor reto fue que ninguno de los hijos podíamos renunciar a nuestros trabajos, no estábamos en edad de jubilarnos, tenemos hijos en la universidad. Así que, tuvimos que buscar alternativas de hogares y fuimos como a 35 en la isla, pero ninguno nos convencía. Entonces, encontramos el Hogar Divino Tesoro, en Juana Díaz, y, desde el 1 de febrero de 2018, nuestra madre está allí. Lamentablemente, su enfermedad ha ido avanzando y desmejoró mucho por las restricciones de la pandemia”.

Aracelis Maldonado

“Siempre he estado al pendiente de mi mamá, Esther Gómez, quien acaba de cumplir sus 89 años. Ella es sobreviviente de cáncer en dos ocasiones y tiene otras enfermedades. Lo más difícil en el proceso ha sido tener el tiempo para acompañarla a todas sus citas médicas. Por eso, decidí trabajar en un turno de noche para dedicarme a acompañarla a sus citas y ayudarla en todo lo que necesitaba. Pero, luego de cinco años en esa rutina, me vi en la necesidad de acogerme al retiro porque era muy difícil estar en las citas sin poder descansar. Ahora, continúo ayudándola en todo y cuidando de ella con más tiempo y más fuerzas”.

Luis A. López

Ana Robles

“Anteriormente, estuve cuidando a mi abuelita y, actualmente, soy la cuidadora de mi papá, quien tiene 75 años y es un paciente de alzhéimer, diagnosticado formalmente en el 2017. En todo el proceso, no he dejado de trabajar y, aunque no tengo hijos, tengo mi pareja y las labores de mi casa, por lo que es difícil. Realmente, el mayor reto es la falta de recursos disponibles para apoyar a uno como cuidador. Uno lo hace con mucho amor, y el deseo de que ellos estén bien, eso no está en duda ni se minimiza, pero sería bueno tener herramientas de apoyo, del gobierno o entidades que nos puedan ofrecer esas ayudas”.