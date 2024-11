Mujeres: los rostros del trabajo invisible

“A futuro, esto tiene un impacto directo no solamente en el cuidado directo, sino también en la economía, porque el 44 % de los cuidadores está bajo el nivel de pobreza. Estas mujeres que trabajan invierten un 20 % de su salario en gastos relacionados con cuidar a un familiar y estos gastos no son deducibles en ningún lugar. Y esto puede contrastar porque, aunque hagan esfuerzos o iniciativas para darle mayor empoderamiento a la mujer, si no se atiende esta área de salario, es como el aumento de sueldo que, con la inflación, no tiene un impacto”, sostuvo el director.