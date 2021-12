Desde su inicio, en el 2014, la Academia Ponce Interamericana (API) ha desarrollado un espacio propicio para la creación de líderes, fomentando una cultura de aprendizaje e innovación. Bajo un enfoque holístico (ser, sentir, hacer, aprender), API ha adoptado la iniciativa STREAM (Science, Technology, Reading and Writing, Engineering, Art and Math), en donde promueve y encamina a nuestros estudiantes y sus docentes a vivir unas experiencias únicas en las áreas de ciencias, tecnología, lectura y escritura, ingeniería, artes y matemáticas.

Desde los grados primarios hasta los superiores, se aporta al conocimiento del estudiante con actividades investigativas, dentro y fuera de la academia. Además, para API es de gran satisfacción que esta iniciativa asegure la formación de ciudadanos que tengan la capacidad de comprender y atender asuntos como la energía renovable, ingeniería, robótica, entre otras oportunidades que maximicen el aprovechamiento académico y futuras oportunidades laborales.

Una vez el estudiante alcanza los grados superiores, la Academia Ponce Interamericana le ofrece la oportunidad de participar del Programa de Admisión Temprana, mediante el cual el alumno adelanta cursos universitarios en el recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. A partir del undécimo grado, el estudiante puede seleccionar cursos del Programa General de Estudio y de acuerdo con su selección, tomará algunas o todos sus cursos semestrales en la Inter Ponce. Los créditos universitarios aprobados por el estudiante podrán ser convalidados para estudios postsecundarios.

Bajo este programa, múltiples estudiantes se han beneficiado logrando entrar a universidades de Puerto Rico y Estados Unidos como Penn State University, con créditos universitarios aprobados concernientes a un semestre o dos semestres de estudio. Esto les permite terminar su Bachillerato en menor tiempo. De igual forma, nuestros estudiantes han continuado estudios subgraduados en universidades como: Ohio University, Valparaiso University, University of Maryland, Sacred Heart University, Florida International University, entre otras. API está acreditada por “The Middle States Association of Colleges and Schools”, posee su Registro de Educación Básica otorgado por el Departamento de Estado, está afiliada a la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico y forma parte del programa Microsoft Showcase Schools.

Te invitamos a conocer la Academia Ponce Interamericana. Accede a api.ponce.inter.edu, llama al 787-479-6504 o escribe a admisionesapi@ponce.inter.edu.