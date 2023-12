Leer es una forma de viajar. No necesitas pasaje ni pasaporte. Solo necesitas un libro.

El libro tiene muchas ventajas: no se le acaba la batería, no necesitas a alguien más para divertirte con él, es fácil de transportar y no necesitas tener dónde enchufarlo. Funciona cuando se va la luz y cuando no hay internet.

Cuando lees, te transportas a otros lugares, a otras ciudades, a otros tiempos y hasta a otros mundos. Conoces nuevos personajes y descubres nuevas formas de ver las cosas.

Leer enciende tu imaginación y llena tu cabeza de preguntas y nuevas ideas. Aprenderás palabras nuevas, te concentrarás más, mejoras tu memoria, tu comunicación y tu ortografía.

10 libros para disfrutar

1. Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes

Editorial Planeta

Este libro tiene 100 cuentos sobre la vida de 100 mujeres extraordinarias del pasado y el presente, ilustrados por 60 artistas femeninas de todo el mundo.

2. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes

Ben Brooks

Esta colección reúne 100 historias de hombres famosos, y no tan famosos, del pasado y del presente: Salvador Dalí, Beethoven, Barack Obama, Lionel Messi, entre muchos otros héroes que hicieron del mundo un lugar mejor a través de la compasión, la generosidad y la confianza en sí mismos.

3. ¡Solo pregunta!: Sé Diferente, Sé Valiente, ¡Sé Tú!

Sonia Sotomayor

Esta historia escrita por la puertorriqueña Sonia Sotomayor, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, está inspirada en su propia vida, al ser paciente de diabetes desde niña.

4. Pepe Gorras O La Extraña Historia De Un Perro Sin Cabeza (El barco de vapor)

Tina Casanova

Con esta historia, Tina Casanova fue la primera puertorriqueña en ganar el premio El Barco de Vapor. Este cuento lo han convertido en obra musical y, recientemente, en una divertida película.

5. Aidara en el país de las nubes

Mayra Santos-Febres

La autora relata que, cuando una niña nube cumple cierta edad, la encierran en la torre de un castillo. Ahí tiene que esperar por que un príncipe la rescate, hasta que un día, Aidara, una niña terrestre, subió hasta el cielo, para ayudarla a salir de ese aburrimiento.

6. Pelo Bueno

Yolanda Arroyo Pizarro

La abuela Petronila demuestra todo el amor que siente por su nieta, al contarle historias familiares. También brinda lecciones sobre la defensa del cabello natural. Este es un cuento que resalta las raíces de la afropuertorriqueñidad e infunde orgullo en los niños.

7. Por ahí viene el huracán

Laura Rexach Olivencia

Esta es la primera de muchas hazañas de Isa y Mau, los mejores amigos viven la aventura de sus vidas antes, durante y después del paso de un gran huracán por su adorada isla.

8. Un Coquí de Boriquén con los Reyes a Belén

Lara Mercado, Armando Valdés y la ilustradora Nívea Ortiz Montañez

Esta es la historia de una niña puertorriqueña y su coquí mágico que ayudan a los Reyes Magos a llegar a la primera Navidad.

9. ¿De dónde eres?

Yamile Saied Méndez

Este libro ilustrado ha sido premiado como uno de los mejores y cuenta la historia de una niña que cuando le preguntan de dónde es, ninguna de sus respuestas parece ser la correcta y se dirige a su abuelo amoroso en busca de ayuda.

10. No quiero leer

A.P. Hernández

¿No te gusta leer? Pues, a Martín, el protagonista de esta historia, tampoco. Cuando termina la escuela por las vacaciones de verano, ¡su maestra lo mandó a leer un libro sin dibujos, repleto de palabras! Una mañana, comienza a leer el libro y, al hacerlo, cosas extraordinarias comienzan a sucederle…

La ilustración, creada por Nívea Ortiz Montañez, es parte del libro Un Coquí de Boriquén con los Reyes a Belén. Utiliza tus colores favoritos para colorearla.

A los padres

