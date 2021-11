Los Supermercados Pueblo, cuyo nombre tiene un simbolismo cultural para los consumidores locales, fue el primer supermercado desarrollado bajo el concepto de autoservicio en Puerto Rico, siendo así punto de referencia en la industria local de alimentos.

El 1 de noviembre de 2007, las tiendas Pueblo pasan a manos del empresario Ramón Calderón. Es entonces que Pueblo se convierte en una empresa netamente puertorriqueña bajo el nombre de Pueblo Inc., con supermercados a través de toda la isla.

La nueva empresa, Pueblo Inc., ha reforzado su compromiso de desarrollo como industria puertorriqueña y promueve el concepto de una experiencia de compra agradable y cómoda para el consumidor.

Pueblo ha incorporado nuevos conceptos como The Village Food Center y su sección de Good to Go, La Vinatería y el mostrador de Servicio al Cliente, que ofrece acceso a servicios complementarios, tales como: Western Union, pago de facturas, recarga de servicios, activación de tarjetas de regalo y lotería electrónica, entre otros. Las tiendas también ofrecen alternativas convenientes para sus clientes en los departamentos de floristería y repostería.

PUBLICIDAD

En línea con su compromiso de variedad, los Supermercados Pueblo cuentan con una extensa línea de productos de marcas nacionales y especializados, al igual que líneas exclusivas como Food Club® y Chairman’s Reserve®, entre otras, que ofrecen alternativas adicionales de variedad y calidad. Con el norte de ofrecer a sus clientes una experiencia de compras de excelencia en un ambiente acogedor y moderno, la empresa se enfoca en un plan continuo de remodelación de tiendas.

Como baluarte de la industria de alimentos, Pueblo y sus 1,800 empleados se enorgullecen de apoyar iniciativas de innumerables entidades sin fines de lucro y comunitarias a través de toda la isla y de mejorar la calidad de vida de sus clientes, ofreciendo el mejor servicio, calidad y variedad a precios competitivos. Por esto dicen que “lo mejor está en Pueblo.”