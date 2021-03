“Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese: un intento de vida; un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes…”

Así, dicta un fragmento del poema “Yo misma fui mi ruta”, en el que Julia de Burgos, una de las mayores exponentes de la poesía puertorriqueña durante el siglo XX, presentó que, como mujer, tenía la posibilidad de escoger el camino que quisiera.

Bajo ese principio, cuatro mujeres puertorriqueñas narraron las rutas que seleccionaron como camino al éxito, una secuencia de triunfos que ninguna de ellas definió por su estado económico, posesiones o lucro. Al contrario, aprovecharon la conversación para relatar sus mayores victorias y desaciertos en su trayecto por la vida.

Mayra Santos Febres y el hacer que su voz sea escuchada

Mayra Santos Febres

“Tener la fe, desde pequeña, en que lo que yo tenía que decir valía la pena ser escuchado”. De esa forma, Mayra Santos Febres describe uno de sus mayores aciertos, al cual añadió mantenerse en un aprendizaje continuo y convertirse en madre.

Reconocida internacionalmente por sus obras literarias, la carolinense tuvo que derrumbar las barreras del racismo y sexismo para llegar a donde está. Definió su éxito como un estado de cambio constante que comenzó con alcanzar la meta de publicar, hasta preguntarse por qué, cada vez que lo hacía, se le relacionaba con la literatura erótica.

“¿Por qué no se lograba que yo pudiera ser vista como una escritora latinoamericana central? Por raza y género, y, además, porque soy puertorriqueña y Puerto Rico es un lugar muy extraño en Latinoamérica, porque somos y no somos”, argumentó la autora de Sirena Selena y Nuestra señora de la noche, entre otras muchas producciones literarias.

Hoy, desea ser vista como una persona común y corriente que logró sus victorias gracias a la ayuda de su madre y de diferentes mentoras que percibieron su talento. De ahí, que aprovechara la conversación para sugerir que las mujeres en Puerto Rico son capaces de alcanzar el éxito en colectivo y si establecen redes de apoyo entre unas y otras dentro y fuera del país.

Dudosa, y luego de una pausa, catalogó su mayor desacierto como su intento de lograr muchas metas al mismo tiempo. Describió, por ejemplo, que el Festival de la Palabra, que dirigió por 10 años, tuvo que cancelarse por la pandemia de COVID-19. “Me costó mucho tiempo, pero fue un buen desacierto”.

Confesó que, por primera vez, quisiera dedicarse solo a escribir, y enfatizó en que se necesita mucha sanación para madres y cuidadores en estos momentos de pandemia.

Nilda Vázquez González y la oportunidad de un nuevo rumbo profesional

Nilda Vázquez

Tomar la decisión de avanzar su carrera fuera de Puerto Rico, con el objetivo de adquirir experiencia en el mercado internacional y exponerse a otras culturas y modelos de negocio, fue, quizás, una de las decisiones más importantes en la vida de Nilda Vázquez, directora regional de Merck en Puerto Rico, quien halló su primera oportunidad en un puesto regional basado en Puerto Rico con requerimientos de viaje de un 75% del tiempo.

“Esta oportunidad me ayudó a conocer el mercado farmacéutico en América Latina, a expandir mi red de contactos y a abrirme las puertas para lo que sería mi próximo rol como gerente general de Centroamérica y el Caribe, basada en Panamá”, sostuvo. Como desacierto, la ejecutiva menciona el impulso de decir que no, sin darse espacio para evaluar y buscar alternativas.

“Cuando me ofrecieron la oportunidad de trabajar para Centroamérica basada en Panamá mi primera reacción fue decir que no y dar las gracias por pensar en mí. Luego tuve un espacio de reflexión y de diálogo familiar, y me di cuenta de que era una excelente oportunidad, que contaba con el apoyo de mi familia y que Panamá no estaba tan lejos. Para remediar, tuve que llamar a mi jefe y decirle que sí estaba interesada en la posición, cruzando los dedos para que todavía la oportunidad estuviera abierta para mí”, recordó.

Nívea Díaz Torres y el poder decidir sobre su parto

Nívea Díaz Torres

A sus 32 años, Nívea Díaz Torres no tiene dudas de cuál ha sido su mayor acierto en la vida: “decidir ser mamá”. Luego de una risa tímida, detalló, que encontró mayor inspiración en su vida en su maternidad.

“En mi caso, ha sido de sanación, porque fue una maternidad muy, muy deseada”, explicó para luego añadir que reconoce e, incluso, defiende la diversidad de propósitos que tiene cada mujer y que no necesariamente se resumen en ser madre, pues tener o no tener hijos es una decisión individual.

La creadora del blog “justamami” (Solo una mami), que tiene ese nombre como una forma de mofarse de quienes dicen que es “solo una mamá”, aseguró que la definición de éxito varía dependiendo de la persona, pero que se ajusta a la etapa de vida en que se esté.

En su caso, una violencia obstétrica le impidió tener el parto de sus sueños con su primer hijo. Díaz Torres sabe que no fue su culpa, pero no puede dejar de pensar que hubiese tenido un parto más sensible y humanizado si hubiese optado por tener a su bebé en casa con una partera. Continuar teniendo esos pensamientos, dice, es su mayor desacierto.

“Es parte de la misma crianza y de la misma sociedad que no te enseña los derechos reproductivos y toda la educación sexual que uno debe tener. De haber aprendido eso correctamente, posiblemente él [su hijo] hubiese tenido un mejor parto”, reflexionó.

Cuando decidió dedicarse a tiempo completo a la maternidad, recibió muchas críticas. Pero, para Nívea, haber podido sanar del evento de violencia durante su primer parto, alcanzar una lactancia exitosa, lograr el parto anhelado con su segunda hija y apoderar a otras mujeres en sus respectivos procesos desde su página son sus mayores victorias.

Gloriann Sacha Antonetty Lebrón y el encontrarse a sí misma

Gloriann Sacha Antonetty Lebrón (Johnny De Los Santos)

Se dedica a su pasión, los medios; y, desde ahí, practica lo que aprendió de sus parientes. Los diseños de sus abuelas costureras y las transmisiones radiales que su familia enseñó a hacer desde el hogar, son herramientas que la comunicadora Gloriann Sacha Antonetty Lebrón trasladó a la primera revista y plataforma multimedios que visibiliza a la comunidad negra del país, Revista Étnica.

Admitió que su definición de éxito ha cambiado con su experiencia profesional y la llegada a los 40 años.

“He ido redefiniendo el éxito como una sensación de bienestar, de seguridad física, seguridad económica para mi familia. (El) bienestar incluye salud, espiritualidad, estar en balance y poder disfrutar de la vida”, detalló. De ahí, que su mayor acierto lo resumiera en encontrarse a sí misma y decidir tener una familia.

Por otra parte, determinó que su mayor desacierto fue escuchar a personas que le hicieron creer que no podría fundar su revista. “Pero fue un desacierto que, de cierta manera, más adelante me ha dado más fuerza. Me dio, quizás, también la experiencia de trabajar en comunidades, de ver la realidad y de toparme con esa realidad y saber que proyectos como Revista Étnica son importantes y necesarios”, concluyó.

Eva Prados Rodríguez y la aspiración de justicia social

Eva Prados Rodríguez

Nunca pensó que entraría a la política, pero su interés por defender los derechos humanos y las causas sociales la llevaron a apostar por un cambio. Así lo aseguró la excandidata a representante Eva Prados Rodríguez y añadió que hoy desea motivar a más jóvenes y mujeres feministas para que ocupen los espacios en la toma decisiones del país.

Describió como un gran acierto el impacto que tuvo su campaña política, que llevó bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana.

“En el caso político... yo me siento que en mi campaña electoral logré llegar a más personas (de las) que nunca había logrado llegar y eso para mí es un éxito. También, sentir que esas personas recibieron nuestro mensaje de manera positiva”, reflexionó. Añadió que apostar por la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas ha sido su mayor logro.

La abogada, a quien se le concedió, en el Tribunal de Primera Instancia, el recurso para la publicación de los sueldos de la legislatura en el 2020, recalcó que sus triunfos no son individuales, sino que existen personas que colaboran junto a ella para ayudarle a alcanzar sus metas, las cuales define por el impacto que puedan tener en la justicia social.

Dentro de sus desaciertos, señaló que quisiera ser más paciente y dedicar más tiempo a sí misma y a su familia para evitar complicaciones futuras en su salud y sus relaciones con las demás personas.

Actualmente, aspira a un Puerto Rico más justo y solidario donde se eduque para prevenir la violencia y asegura que su experiencia en la política fue positiva.

“Indistintamente del resultado de mi elección, yo quería demostrar también que no tienes que ser una persona que venga de una tradición de partidos… Si tienes un compromiso con mejorar la calidad de vida y quieres aportar a tu patria, este tipo de opción debe estar abierta para todos nosotros”.

Admitió que queda mucho que trabajar por la transparencia en el gobierno y se describió como sencilla, familiar, respetuosa y a favor de la diversidad.