The Mall of San Juan honra a la mujer trabajadora en su día y se une a la lucha contra la violencia de género

En honor al Día Internacional de la Mujer, The Mall of San Juan se complace en reconocer y celebrar el invaluable papel de las mujeres en su comunidad, especialmente aquellas que trabajan incansablemente en las tiendas del centro comercial, así como sus visitantes.

En el marco del Mes de la Mujer, la gerencia de The Mall of San Juan ha expresado firmemente que no se puede celebrar y reconocer la lucha de la mujer sin enfrentar las realidades que muchas mujeres resisten a diario en nuestro país.