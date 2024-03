Trazan recorrido histórico de la legislación sobre los derechos de la mujer

Bajo el lema “Women’s History Month From then to Now” (en español, “Mes de la Historia de la Mujer, desde antes hasta el presente”), el Hotel Loft de Condado será sede de este evento para la clientela de Schuster LLC. | Littler y promete abarcar “lo que ha estado ocurriendo en el mundo, los factores culturales e históricos que han promovido la creación de ciertas leyes que benefician a las mujeres desde 1920 hasta ahora”, afirmó la licenciada Hernández Venegas. El evento, agregó, explicará los comienzos del derecho al voto, las leyes en contra del hostigamiento sexual, las leyes para la lactancia y las dirigidas a proteger a las madres trabajadoras y las políticas en contra de la violencia de género, entre otros hitos, eventos y los movimientos sociales que han catapultado estas leyes.