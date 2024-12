Convierte tus sueños en acción

“[Las resoluciones] son útiles porque te dan una motivación nueva, pero, eso sí, para que funcionen, hay que verlas como comenzar de cero, analizar tu propia conducta y promover el autoexamen y el autoconocimiento, porque, si no te conoces, no sabes lo que quieres lograr”, sostuvo.

“Mayormente, es en diciembre que las personas recapitulan y se dan cuenta de que no ahorraron, no hicieron ejercicios, no leyeron, no compartieron con la familia o no bajaron de peso. Esto puede generar frustración y desmotivación, pero, cuando ya se ha convertido en una rutina, uno vuelve y dice: ‘el próximo año lo hago’. Entonces, lo ves de ese modo. El problema es que bajar de peso y comer sano es algo necesario; es salud. Por ende, es mejor establecer [una meta] medible, que puedas lograr y alcanzar. Busca apoyo social. Si quieres ahorrar, hacer ejercicios o rebajar, búscate un partner, una amiga, una pareja, un hermano, un amigo... alguien que te acompañe en esta misma resolución, y eso te va a ayudar a conseguir lo que quieres. Necesitas ese apoyo.