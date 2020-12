Puerto Rico atraviesa el suceso mundial más impactante del siglo: la pandemia del COVID-19.

Ante una nueva normalidad, First Medical se ha concentrado en actualizar los ofrecimientos de salud para sus suscriptores con una renovada cubierta llamada Silver, desde $69.21 mensual. Esta le ofrece más y mejores beneficios en farmacia, menos en deducibles, junto a la amplia red de proveedores y el 100 % de hospitales contratados en todo Puerto Rico. Además, incluye seguro de vida.

Asimismo, sus suscriptores y beneficiarios tienen acceso al programa de salud a distancia, conocido como FM Health Link. El mismo consta de consultas virtuales con sus médicos a través de FM eHealth-Telemedicina, consultas telefónicas de salud mediante First Health Call, la entrega de medicamentos con Alivia HD y la accesibilidad de múltiples servicios virtuales con la aplicación móvil FM app.

De igual forma, en un esfuerzo ulterior se han desarrollado iniciativas de responsabilidad social durante todo el año y mientras dure la pandemia. Estas son FM Plato Caliente, FM en Ruta y FM Compra Saludable, logrando impactar a muchos lugares en Puerto Rico, específicamente a las familias en zonas distantes al área metro y a los trabajadores esenciales.

De la misma forma, no ha detenido sus esfuerzos para apoyar el deporte aún en estas circunstancias limitantes. First Medical siempre ha apadrinado el deporte y a los atletas de alto rendimiento. Ante esto, el presidente de First Medical, Francisco Javier Artau expresó la importancia de respaldar no solo el deporte, sino las actividades benéficas que promueven la salud y el bienestar de las familias en Puerto Rico durante la pandemia. “Somos una empresa que apoya el deporte en la isla. Favorecemos al pueblo y sus gestas de valor serán patrocinadas por nuestra empresa. La pandemia no detendrá nuestros esfuerzos para impulsar el deporte y las causas sociales. Por eso es que First Medical es la bandera de la salud de Puerto Rico”.

First Medical tiene el compromiso de informar e innovar como un aliado de la salud de sus beneficiarios, pero igualmente es una organización de servicios de salud que se preocupa por ti y los tuyos. Es el plan que te da más y quiere llegar a todas las comunidades para brindarles apoyo durante esta emergencia por el COVID-19.