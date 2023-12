No contar con energía eléctrica o tener un servicio intermitente afecta nuestra cotidianidad, ya que, en esta era moderna, todo gira entorno a la energía. Sin embargo, más allá de las comodidades y las costumbres, este servicio esencial impacta de manera directa nuestra salud, lo que, a su vez, tiene un efecto directo e indirecto en nuestro bienestar.

Para la doctora Diana de la Paz González, quien lleva 43 años dedicada a la medicina de familia, el servicio de energía es importante para ayudar a las personas en el cuidado de la salud física y mental.

“La salud es una mezcla de lo físico, lo mental, el entorno social donde se vive y cómo está el ambiente. Sin lugar a dudas, la energía eléctrica es un determinante para la salud porque yo necesito luz para tener servicios médicos. No puedo hacer procedimiento de prevención primaria como la vacunación, exámenes como el Papanicolaou, hospitalizaciones y almacenamiento de medicamentos, si no cuento con energía”, expuso como ejemplo la doctora.

Estos aspectos del cuidado médico preventivo se ven afectados cuando en el país no se cuenta con servicio de energía, lo que impacta a oficinas médicas privadas, hospitales y clínicas, así como laboratorios, farmacias, centros de radiología y vacunación, entre otros espacios dedicados a la salud.

Pero la falta energía en el hogar también complica la vida de las personas, impidiendo que, en ocasiones, tengan calidad de vida y que puedan realizar actividades cotidianas que están relacionadas con la salud.

“La energía es necesaria para la salud porque las bombas de agua se mueven por electricidad, cuando no hay luz, no hay agua. De modo que la salud de las personas encamadas y los niños con necesidades especiales se ve afectada porque sus cuidadores no van a tener manera de proveer los cuidados que esas personas necesitan para que no les salgan úlceras. Además, la luz es necesaria para que las personas puedan preparar sus alimentos. En los campos, la gente tiene estufas de gas pero en el área metropolitana la gente que vive en edificios no puede tener estufa de gas y, si no hay luz, esas personas no pueden prepararse sus alimentos. Si son diabéticos, hipertensos o si tienen problemas de colitis ulcerativa, que es una inflamación del intestino, tienen que llevar dietas especiales que no pueden lograr sin luz”, sostuvo la doctora.

De la Paz mencionó el gran impacto que tuvo la falta de servicio eléctrico, tras el paso del huracán María, en el 2017, donde un estudio de la Universidad de Harvard indicó que al menos 4,645 personas murieron como resultado del huracán María y su devastación. Esta cifra se vio influenciada, en gran medida, por la falta de servicio eléctrico, lo que dejó a muchas personas sin la posibilidad de recibir oxígeno, terapias, medicamentos y otros tratamientos que dependían de la electricidad.

“Durante el huracán, murieron más de 4 mil personas, ¿por qué murieron? Por falta del servicio eléctrico. Personas que usaban ventiladores, máquinas de terapia respiratorias. Personas con problemas cardiacos que tuvieron que estar subiendo escaleras y no estaban aptas para eso. Envejecientes que vivían en las égidas no tenían luz y se quedaron sin acceso a comida. Así también pasó con los asilos de ancianos, que tenían personas encamadas”, mencionó.

No solo las condiciones de salud física se fueron deteriorando, sino también la salud mental de las personas fue grandemente afectada con la falta de energía.

“Después de María, hubo aumento en incidencia de suicidio porque las personas que padecen problemas de depresión, y ataques de pánico y ansiedad, al llegar ese momento de total oscuridad, no sabían manejarlo”, afirmó la doctora de la Paz.

No obstante, desde María han transcurrido seis años, y el país se mantiene con un servicio de energía inestable donde los apagones y las fluctuaciones en el voltaje siguen impactando las vidas, en términos de la salud y el bienestar.

“Los hospitales necesitan tener sistemas eléctricos confiables y estables porque requieren temperaturas bajas para evitar la propagación de infecciones. Esa inestabilidad mata a los hospitales porque tienen que tener sistema alterno como plantas diésel, lo que aumenta los costos de los hospitales y ahora mismo tienen problemas económicos serios”, señaló la galena.

Buscan llevar energía para un país más saludable

A fin de lograr atajar este problema de falta de un servicio eléctrico estable, surge la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, la primera cooperativa de energía eléctrica en Puerto Rico organizada con el propósito de proveer acceso a energía a un costo efectivo y de manera resiliente por medio de fuentes renovables.

Este proyecto, que se abre espacio en los municipios de Adjuntas, Jayuya, Lares y Utuado, busca empoderar a la comunidad y brindar la oportunidad de que las personas sean dueños-socios de un sistema eléctrico que, se espera, lleve energía a cerca de 90 mil habitantes.

“Queremos coger la hidroeléctrica del Lago Dos Bocas de Utuado para modernizarla y ponerla a funcionar funcionar y que prova energía a Lares, Adjuntas, Utuado y Jayuya en una cooperativa donde las mismas personas sean las dueñas y así podamos proveerle la energía eléctrica a un costo más bajo. Eso va a tener como consecuencia que la gente tenga más dinero para comprar comida más saludable, comprar sus medicamentos y atender su salud. Este proyecto también está hecho para empoderar a la gente para que controlen sus recursos. Además, a través de la cooperativa, las personas pueden ser dueños, socios y accionistas”, destacó la doctora, quien forma parte de la Junta Directiva de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña.

Actualmente, la organización se encuentra en negociaciones para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le ceda la hidroeléctrica del Lago Dos Bocas, donde esperan invertir en las mejoras para suplir la necesidad de los habitantes de estos cuatro municipios.

“Queremos que se nos concedan la hidroeléctrica para ponerla a funcionar de nuevo. Este sistema es más confiable; siempre va a producir la misma cantidad de energía y se eliminaría las fluctuaciones de voltaje. Se eliminaría el problema de que no hay luz para las bombas de agua. También queremos hacer microrredes en esos puntos difíciles de comunidades que se ven afectadas por más tiempo sin el servicio cuando ocurre un evento”, sostuvo y mencionó que ya cuentan con dos proyectos de microrredes en Castañer de Lares, y están trabajando para hacer una microrred en el pueblo de Maricao.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.