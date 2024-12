Mujeres en defensa de la salud

La salud es un pilar fundamental para construir un mejor país. En Puerto Rico, dos mujeres excepcionales están liderando el cambio en MCS, dedicándose con pasión a mejorar los servicios de salud y a concienciar a la comunidad. Descubre sus inspiradoras historias y cómo están marcando la diferencia.

Dra. Inés Hernández-Roses: Fiel creyente de la salud integral

Para la doctora Inés Hernández-Roses, médico de familia y principal oficial médico de MCS, estar saludable no se limita a la ausencia de enfermedad; más bien, se trata de alcanzar un estado donde la persona pueda estar en “óptimo funcionamiento en todas las etapas de la vida”.

Ese concepto ha sido su norte para desenvolverse en la industria de la salud durante más de 22 años, gran parte de ellos laborando en MCS, donde ha estado a cargo del desarrollo de programas clínicos tales como Manejo de Cuidado, Bienestar, Cuidado Paliativo y Alcance Comunitario.

Al hablar con la doctora Hernández-Roses sobre sus mayores logros en el último año, se destaca en la conversación el hecho de que MCS Classicare haya alcanzado, por segundo año consecutivo, la calificación de cinco Estrellas de cinco en servicios de salud otorgada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), un logro único en la isla. A nivel de EE. UU., MCS Classicare es el plan más grande de la nación y uno de solo nueve, entre 521 planes Medicare Advantage, en obtener la máxima calificación de CMS.

“Creo que si voy a hacer un resumen de los años que llevo trabajando en MCS, ese tiene que estar en el tope de los logros. Yo dirijo el programa de Estrellas de MCS, pero ese logro no es mío; es de toda la compañía, porque somos casi 2,500 empleados que trabajamos para lograr esa calidad. Para mí, es particularmente significativo porque no mucha gente sabe que el programa de Estrellas de MCS se concentra y, principalmente, mide la calidad del cuidado que reciben los afiliados”, destacó la doctora, egresada del Programa de Medicina de Familia de la Escuela de Medicina del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

La facultativa aseguró que los profesionales de la salud tienen el privilegio de llegar a las personas para tratar sus condiciones médicas. Sin embargo, no deben limitarse a eso, sino que deben buscar la forma de mejorar la manera en que se cuidan y crear un entorno adecuado y saludable. Con esas inquietudes, cuando llegó a MCS en 2005, le entusiasmó la oportunidad de alcanzar a cientos de miles de personas con un enfoque más completo.

“En aquella época, en la industria, el estándar era que tenías programas —y aquí en MCS había programas buenísimos— enfocados en diagnósticos. Entonces, había programas de manejo de enfermedades como diabetes o hipertensión. Y yo dije: ‘Esto no debe ser manejo de enfermedades, esto debe ser manejo de cuidados, porque una persona puede tener cuatro o cinco enfermedades, y es un ser humano, no un diagnóstico’. Así que transformé esos programas [para convertirlos] en programas de manejo de cuidado para atender al individuo completo y aprovechar esa oportunidad tan maravillosa que se me estaba dando de tocar a tanta gente dentro de ese marco que la medicina de familia también promueve, que es ver al individuo en el entorno social”, recordó.

En la actualidad, la doctora Hernández-Roses es una líder con una poderosa presencia en la industria de la salud de la isla y, para ella, llegar a ese sitial no ha sido producto de fórmulas secretas, sino de no tener miedo a explorar y mantener el enfoque en la educación más allá de la que se adquiere en la escuela de medicina.

“Mantenerse aprendiendo siempre es lo que a mí me entusiasma de mi trabajo. Llevo 19 años en MCS y todavía no he llegado a un momento en que me aburra porque todavía hay tanto que hacer y aprender, lo que es muy estimulante”, mencionó la fundadora y pasada presidenta del Comité de Principales Oficiales Médicos de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, por sus siglas en inglés).

Dra. Carolyn Rodríguez Rivera: Enfocada en un tratamiento acertado para todos

Como primera persona en ocupar el cargo de principal oficial de Farmacia de MCS, Carolyn Rodríguez Rivera ha tomado este reto como una oportunidad para elevar los estándares de la compañía, a la vez que mejora la calidad de servicio a los afiliados.

“Salud es prevención; salud es un estilo de vida. La salud debe ser parte de tu diario vivir”, mencionó la profesional, quien completó un bachillerato en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Puerto Rico, un doctorado en Farmacia de la Universidad Nova Southeastern, en Fort Lauderdale, Florida; y una maestría en Jurisprudencia en leyes de salud de la Universidad de Loyola, en Chicago.

La doctora Rodríguez no teme expresar a viva voz que la salud tiene que jugar un papel protagónico en la vida de los ciudadanos, porque no se trata solo de ir al médico y tomarse las medicinas. Ella considera que es vital llevar un mensaje de educación tanto a la ciudadanía como a los foros profesionales, y hacerlo ha sido uno de sus mayores logros este año.

“Lo más importante para nosotros, en un plan médico, es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. He trabajado en diferentes facetas como hospitales, farmacias de la comunidad, y tuve una farmacia especializada hace muchos años, pero, a lo largo de mis 20 años aquí en MCS, me he dado cuenta de que tengo la oportunidad de crear programas, educar a profesionales y a pacientes para mejorar su calidad de vida, porque nosotros no tenemos conciencia de lo que es salud”, enfatizó la doctora Rodríguez Rivera, quien se unió a MCS en 2005 como directora de Farmacia Clínica y, en agosto de 2010, fue promovida a vicepresidenta auxiliar de Farmacia. Luego de cinco años como vicepresidenta ejecutiva, la doctora fue promovida a su puesto actual de principal oficial de Farmacia a principios de 2024.

Rodríguez reconoció que todavía hay mucho camino por recorrer en la ruta de la educación tanto a los pacientes como a los dueños de farmacia, y se mantiene firme en ese propósito de seguir enseñando a través de una plataforma tan poderosa como es MCS, que sirve a sobre medio millón de asegurados en la isla.

“Educar y tocar la vida de tanta gente de manera positiva es uno de los logros más grandes que he tenido a lo largo de mi carrera. No solamente es el impacto a los pacientes que van a una farmacia; creo que el conjunto de lo que hacemos es lo que marca la diferencia. No puedo trabajar por los 3.1 millones de habitantes, pero sí puedo educar a mucha gente para que siga educando hacia adelante. Y si lo haces correctamente, prevalece en ese asegurado”, expresó.

La doctora Rodríguez Rivera señaló que existen iniciativas que han sido clave para mejorar la adherencia y el manejo de la terapia de medicamentos entre los afiliados de MCS Classicare. Una de las más exitosas es la que han llamado el Programa de Calidad de Farmacia (PQP), que lleva a los farmacéuticos a darle seguimiento a los pacientes y orientarlos más sobre la importancia de seguir correctamente sus tratamientos.

“En Puerto Rico hay alrededor de mil farmacias, y la preferencia de nuestros pacientes es la farmacia de la comunidad. Cuando ves que el paciente va más a una farmacia durante un mes que lo que va a visitar al médico, dices: ‘Estoy perdiendo una oportunidad valiosa de llegar a ese paciente’. Así que nosotros nos dimos a la tarea, desde 2019, de crear este programa, pero el logro que hemos tenido en 2024 es sin precedentes, porque aumentamos las farmacias que teníamos a 400″, mencionó sobre el programa.

No obstante, aunque los logros son muchos y las metas aún más, la doctora Rodríguez Rivera aseguró que todo ha sido posible gracias a una combinación de arduo trabajo, atreverse a hacer cosas nuevas y a un incansable deseo de educarse.