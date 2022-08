Mientras que los artistas puertorriqueños comienzan a ver los non-fungible tokens (NFTs) como un inagotable canal de exhibición y venta para sus obras de arte, los ingenieros dicen que la inteligencia artificial ayudará a mejorar la seguridad digital en la isla. Estas fueron algunas de las conclusiones que dejó la cuarta edición de Porsche NEXT: Digital Innovation Forum, que Porsche Center Puerto Rico organizó en el atrio central de The Mall of San Juan el pasado jueves, 11 de agosto.

La cuarta edición de Porsche NEXT: Digital Innovation Forum, que Porsche Center Puerto Rico organizó en el atrio central de The Mall of San Juan el pasado jueves, 11 de agosto. (Suministrada)

En esta ocasión, el evento sirvió de plataforma para reunir a más de diez profesionales y artistas puertorriqueños en un espacio en común y adentrar al público en la magia del web 3.0, educando sobre temas de inteligencia artificial, realidad aumentada, criptomonedas, metaverso y NFTs.

NFTs y arte puertorriqueño

Entre los panelistas invitados, Porsche NEXT contó con la participación de los artistas y empresarios locales Juan Salgado, tatuador y artista multimedia; Eliezer ‘OWTLW’ Fontánez, ilustrador y artista visual; Bianca Montoya, fundadora de The Unusual Girls; Liz Isabelle, diseñadora de moda; y Christina Vizcarrondo, artista y experta en realidad aumentada, quienes han sido pioneros en la transformación digital del arte puertorriqueño. Ellos abrieron una ventana para fomentar la conversación de la inclusión del Web 3.0 en las ramas del arte y el diseño.

PUBLICIDAD

“Para nosotros es fundamental comenzar a crecer la comunidad de NFTs y arte en Puerto Rico”, dijo Bianca Montoya, artista fundadora de Unusual G’s, una colección de non-fungible tokens que busca empoderar a la mujer y, a su vez, ayudar a fundaciones promujeres con la venta de sus obras de arte. “Hay una gran oportunidad para todos los tipos de artes, experiencias e historias. Mi meta es lograr que más personas, especialmente mujeres, se integren al mundo de los NFTs, Metaverso y Web 3.0”, argumentó.

Los artistas Jíbaro NFT y Criptera, expertos en las tecnologías de NFT y realidad virtual, estuvieron recibiendo a los invitados durante el evento con una breve orientación de cómo descargar una wallet electrónica y les entregaron el primer POAP NFT (Proof Attendance Protocol) creado por Porsche Center Puerto Rico en colaboración con un artista del patio.

Estos artistas puertorriqueños hablaron sobre la travesía y el reto de moverse al mundo digital en Puerto Rico, especialmente por la falta de conocimiento por parte de la sociedad de que cada pieza de arte en el mundo alternativo carga con el mismo valor y prestigio en el mundo digital. Sin embargo, todos estos artistas del patio apuestan por un Puerto Rico innovado e informado en la Web 3.0, NFTs y metaverso, pero afirman que para lograrlo es necesario orientar a la comunidad sobre estos temas.

La inteligencia artificial es el futuro

Porsche NEXT también resaltó la importancia de la inteligencia artificial en los procesos domésticos, artísticos y empresariales en el futuro de Puerto Rico. David Johnston, creador del concepto ‘Decentralized Applications’, destacó la posición privilegiada de la isla a nivel mundial de ser uno de los primeros países en donde la inteligencia artificial, de la mano con la tecnología del blockchain son parte esencial de las discusiones dentro del mundo empresarial.

PUBLICIDAD

“Una de las grandes aportaciones que hará la inteligencia artificial en el futuro de Puerto Rico será la mejora en seguridad”, dijo Pedro Cruz, ingeniero de software que se ha dedicado a incorporar la inteligencia artificial en sus trabajos de arte y humanitarios. “La inteligencia artificial presenta la solución para procesos más seguros dentro del mundo financiero, doméstico y hasta personal”.

Los fundadores de Neftify, Steven Cruz y Ernesto Ojeda, hablaron de su proyecto, el cual busca servir como plataforma para adentrar a las personas en el mundo del Web3. Cruz y Ojeda, junto a Shirley McPhaul-Castro, directora de CryptoCurious y experta en Web 3.0, se encargaron de brindar las herramientas básicas a los asistentes para tener el conocimiento general de cómo funciona este nuevo universo digital.

Porsche NEXT: Digital Innovation Forum contó con la colaboración de Blockchain Trade Association Puerto Rico, y su plataforma CryptoCurious, diseñada por un grupo de expertos en criptomonedas y Web 3.0 con el propósito de educar y generar interés sobre estos temas en Puerto Rico. La conversación durante todo el evento fue dirigida por el periodista y tech guru Obed Borrero.

Porsche NEXT: Digital Innovation Forum

Porsche Center Puerto Rico diseñó Porsche NEXT: Digital Innovation Forum en 2019 con el propósito de servir como plataforma educativa para clientes y aficionados de la marca sobre las nuevas tecnologías que implementa en sus autos. Gracias a la acogida que ha ganado esta iniciativa, Porsche NEXT ha expandido su contenido a temas aún más amplios que trascienden las propias tecnologías de los carros para beneficio y disfrute del público general.

PUBLICIDAD

Para conocer más información sobre Porsche NEXT: Digital Innovation Forum puede acceder a www.porschenext.com.