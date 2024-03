Pon a prueba tus conocimientos sobre nutrición

1. Mito: Elimina el gluten para llevar una alimentación más saludable.

Realidad: El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. Las personas con intolerancia al gluten o enfermedad celíaca (alergia al gluten), se benefician de su eliminación. Por el contrario, las personas que no tienen intolerancia al gluten, no tienen que eliminarlo dado que se puede tener una alimentación saludable y balanceada con su consumo.

2. Mito: Una dieta vegana o vegetariana te hará perder peso.

Realidad: La dieta vegana o vegetariana, si no está bien balanceada en nutrientes y cantidades, puede ser alta en azúcar, grasas y calorías por lo que no, necesariamente, te ayudará a bajar algunas libras, incluso podrías aumentar de peso. Debes tener en cuenta que el peso corporal se ve afectado positiva o negativamente no solo por la alimentación, sino también por muchos factores cómo, por ejemplo: actividad física y genética, entre otros.