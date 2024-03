¿Qué significa “manejo de diabetes”?

Cuando se trata del manejo de la diabetes, a menudo, las personas piensan en evitar las altas y bajas de azúcar en lasangre, pero de igual forma –sino más importante– es evitar las fluctuaciones constantes de azúcar en la sangre, a través del tiempo, ya que estas pueden provocar serias complicaciones de salud e impactar la calidad de vida (1). Sin embargo, ¿qué significa todo esto y qué se puede hacer para ayudar a mejorar el control glucémico?

Entendiendo los niveles de azúcar en la sangre

Cada vez que alguien come, los alimentos se descomponen en pequeñas partículas en el cuerpo. Muchos alimentos contienen carbohidratos que se rompen en pequeñas moléculas de glucosa. Por lo tanto, luego de ingerir alimentos con carbohidratos, el azúcar en la sangre sube porque hay más glucosa en el cuerpo. En cambio, si no has comido por un largo periodo, los niveles de azúcar en la sangre pueden ser muy bajos, ya que no hay mucha glucosa en el sistema. Si es necesario, la insulina se utiliza cercana a la hora de comer, para ayudar a manejar la glucosa en la sangre (niveles de azúcar en la sangre).

El manejo de la diabetes involucra el control glucémico, lo que significa mantener consistentemente los niveles de azúcar dentro de los parámetros recomendados. Cuando las personas no mantienen un buen control glucémico, pueden sufrir problemas como hiperglucemia (niveles de azúcar altos), hipoglucemia (niveles de azúcar bajos) o fluctuaciones de azúcar en la sangre, en general.

La hiperglucemia puede ser causada si el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza eficientemente por comer más de lo recomendado, hacer menos ejercicio del planificado, por estrés emocional o enfermedad. Los síntomas pueden incluir orina frecuente, sed excesiva, visión borrosa o fatiga. Sin atender, la hiperglucemia puede causar cetoacidosis, que es una condición que puede provocar coma diabética, en la cual las personas se desmayan y están inconscientes por un largo periodo de tiempo.

La hipoglucemia puede ocurrir si alguien no está comiendo suficientes carbohidratos, salta comidas, se ejercita intensamente por largos periodos o toma demasiados medicamentos de diabetes. Los síntomas de la hipoglucemia incluyen sentirse tembloroso, latidos del corazón rápidos o irregulares, náusea o sentirse mareado. Si se deja sin tratar, la hipoglucemia puede ser severa, lo que puede provocar convulsiones, coma o hasta la muerte.

Cuando los niveles de azúcar en la sangre fluctúan continuamente, pueden impactar la salud y la calidad de vida. Las fluctuaciones constantes y un control glucémico pobre pueden provocar complicaciones de salud serias como enfermedades del riñón o en los ojos, úlceras de pie diabético, enfermedad del corazón o derrames.

¿Cómo mantener el control glucémico?

Las personas con diabetes tipo 2 pueden mantener un buen control glucémico, a través de factores clave como medicamentos para diabetes, nutrición y actividad física, los cuales juegan un papel sinergético en el manejo de la diabetes. Un proveedor de salud puede ofrecer una guía sobre qué medicamento funciona mejor. Tomar la medicación para la diabetes según recetada puede ayudar a mantener el azúcar en la sangre en el parámetro deseado.

La actividad física puede ayudar a las personas con diabetes a controlar los niveles de azúcar en la sangre y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y el daño a los nervios (2). Además, estar físicamente activo puede ayudar a las personas a perder o mantener peso, dormir mejor y controlar su presión sanguínea.

La nutrición es, también, un componente clave en el manejo de la diabetes y debe estar alineada a cada individuo. Hablar con un profesional de la salud como un nutricionista-dietista licenciado puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a determinar el plan de alimentación que mejor les funcione. En general, es importante ingerir alimentos densos en nutrientes como frutas y vegetales en las porciones adecuadas. Las personas también deben monitorear la cantidad y el tipo de carbohidratos que consumen. Los carbohidratos son uno de los nutrientes que se encuentran en alimentos y algunas bebidas, y tienen un impacto directo en los niveles de azúcar en la sangre. Considerar el nivel glucémico (NG) de los alimentos, un valor que indica cuán lento o rápido un alimento puede elevar los niveles de azúcar en la sangre, también puede ayudar en su manejo. En general, los alimentos con bajo NG aumentan el azúcar en la sangre lentamente, mientras que los alimentos con alto NG aumentan el azúcar en la sangre rápidamente. Para las personas con diabetes, los alimentos de alto NG pueden hacer más difícil el control de la diabetes, mientras que ingerir alimentos con bajo NG puede ayudar a controlar el azúcar en sangre (3). Ejemplos de alimentos con bajo NG incluyen cebada, quinoa, avena, muchas frutas y la mayoría de las nueces, legumbres y habichuelas. Fórmulas específicamente diseñadas para la diabetes, que también pueden usarse como reemplazo de comidas, ayudan a minimizar los picos de azúcar en sangre al utilizarse como parte de un plan de manejo de diabetes.

Los monitores de glucosa continuos (MGC) son herramientas nuevas que ayudan a monitorear las fluctuaciones en los niveles de glucosa en la sangre a través del día. Los MGC pueden ser útiles para ayudar a mantener la glucosa en la sangre dentro de los parámetros adecuados, junto a un plan alimentario y de estilos de vida. Estos monitores, también pueden demostrar el impacto de ciertos alimentos y bebidas a la respuesta glucémica de cada persona.

Mantener un buen control glucémico requiere un esfuerzo planificado, pero puede ser alcanzado a través de medicamentos para diabetes, buena nutrición y actividad física.

