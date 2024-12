Fiscalización: pilar clave en la Oficina de Incentivos

La fiscalización es fundamental para lograr la implementación exitosa de los programas de incentivos. Desde la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no solo se manejan, evalúan y aprueban las solicitudes de participación de los distintos estímulos, sino que también se gestiona el andamiaje de fiscalización de esta herramienta indispensable para el desarrollo económico de la isla.

No obstante, el funcionario aclaró que el objetivo no es aumentar las revocaciones, sino que la expectativa es que se reduzcan y garantizar el cumplimiento. “El número de revocaciones debe reducirse con el tiempo. Queremos que los participantes cumplan con los requisitos, no que sean expulsados del programa”, afirmó. De hecho, las métricas reflejan los resultados en esa dirección. En 2023, se radicaron 5,088 informes anuales de cumplimiento bajo las leyes 20 y 22. Según el director, “este récord de radicación de informes demuestra que los beneficiarios están cada vez más alineados con las obligaciones de sus programas”.