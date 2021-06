Celebra a papá en grande en T-Mobile y dale un upgrade a 5G con el líder 5G en Puerto Rico y con la red más grande en Puerto Rico y Estados Unidos. Regálale la mejor conectividad, entretenimiento y tecnología, ¡confía! En T-Mobile hay algo para cada tipo de padre.

Upgrade 5G

iPhone 12 Pro, disponible en T-Mobile

Para el papá conectado, llévate el iPhone 12 Pro 5G por la casa, vía créditos a tu factura, al portar tu número, hacer trade-in de un equipo elegible y añadir una línea nueva en un plan elegible, más impuestos. Actívalo con los planes Magenta Plus o Magenta Max, que no pueden reducirte la velocidad basado en cuántos datos use en sus smartphone. T-Mobile quiere que todos disfruten del 5G, ya seas cliente nuevo o existente, lleva cualquier celular que funcione y haz en upgrade a su red 5G con el Samsung A32 5G, gratis.

Accesorios, bocinas, cargadores y más

Samsung Pods Pro, disponibles en T-Mobile

Si tu padre es de los que pone música desde que abre los ojos, te convertirás en el nuevo favorito si le regalas unos Samsung Pods Pro, para que nada ni nadie interrumpa su flow. Estos auriculares tienen tres micrófonos (dos exterior y uno interior) con Voice Pickup Unit y Wind Shield, y estuche de carga 472 mh para tener hasta ocho horas de reproducción de sus playlists favoritos. También puedes escoger de la variedad de bocinas, entre ellas la JBL Flip 5, para horas de música sin parar.

Bocina JBL Flip 5, disponible en T-Mobile.

Para el papá aficionado a las series y a los documentales, regala una tableta Samsung Tab A, para que pueda seguir su streaming de preferencia. Pantalla sAMOLED de 8.0′' LTE CAT 4 (bandas 2, 3, 4, 7,12). Carga con un procesador Qualcomm de cuádruple núcleo, 1.2 GHz y cámara trasera de 5 MP y cámara frontal de 2 MP. Además, viene con 2 GB de RAM y 16 GB de ROM.

Complementa tu regalo con el cargador Ubio Labs 15W Charging Pad, con el que puedes cargar tanto equipos Apple como Android, y es fácil para llevar donde quiera que vayas.

Galaxy Watch3 45mm, disponible en T-Mobile

Si tu papi es un freak de la puntualidad (o siempre llega tarde), puedes regalarle un Galaxy Watch3 45mm, no solo tendrá un upgrade a su look, sino que estará conectado, no importa cuánto o cómo se mueva. Este reloj inteligente tiene una pantalla táctil de Super AMOLED 1.2 pulgadas (360x360 px)

Corning Gorilla Glass DX, con capacidad de almacenamiento de 8 GB, batería de 340 mAh y Wi-Fi 802.11n y Bluetooth 5.0, ¡le va a encantar!

Si tu papá tiene un hijo indeciso (¡o sea, tú!) Arranca y visita tu tienda T-Mobile más cercana bit.ly/TiendasTMobile o llámalos al 800-T-Mobile, pues los expertos te ayudarán a seleccionar el mejor regalo.

Para información sobre estas y otras ofertas disponibles en T-Mobile, accede a T-Mobilepr.com o síguelos en sus redes sociales.